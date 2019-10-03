‘Ekrem İmamoğlu AFAD toplantısına çağrılmadı’ yalanını kimler yaydı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun; deprem çalışmalarına çağrılmadığına yönelik yalanın Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek tarafından başlatıldığı, Karar Gazetesi yazarı Yıldıray Oğur, Hürriyet Gazetesi muhabiri İsmail Saymaz ve hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan İlhan Tanır ile CHP'li siyasiler tarafından sürdürüldüğü öğrenildi.

CHP'ye yakın internet siteleri de; Ekrem İmamoğlu'nun Hasdal'daki Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Merkezi'nde gerçekleştirilen Türkiye Afet Müdahale Planı Toplantısı'na çağrılmadığına yönelik gerçek dışı bilgileri paylaştı.

AFAD TOPLANTISI SAAT:19.00'DA BAŞLADI, DENİZ ZEYREK TOPLANTIDAN 2 SAAT 31 DAKİKA ÖNCE YALANA BAŞLADI

Deniz Zeyrek'in; deprem günü İstanbul Valiliği'nde AFAD koordinasyon binasında gerçekleşen ve saat:19.00'da başlayan toplantıdan 2 saat 31 dakika önce devletin Ekrem İmamoğlu'nun yok sayarak krizi yönettiğini iddia etti. Ekrem İmamoğlu'nun, 26 Eylül saat:19.00'da başlayan AFAD toplantına katılması, Deniz Zeyrek'in iddiasının gerçek dışı olduğunu gözler önüne serdi.

Karar Gazetesi yazarı Yıldıray Oğur da, deprem gecesi Ekrem İmamoğlu'nun AFAD toplantısında iken hükümetin ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ayrı deprem kriz merkezi kurduğunu savundu.

YALAN RÜZGARI DEPREMİN İKİNCİ GÜNÜ SÜRDÜ

Deniz Zeyrek ve Yıldıray Oğur tarafından başlatılan algı operasyonu depremin ikinci günü Hürriyet Gazetesi muhabiri İsmail Saymaz tarafından devam ettirildi. Saymaz, "İstanbul Valiliği'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve iki bakanın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya, şehrin belediye başkanı çağrılmıyor. Niye? CHP'li diye" iddiasında bulundu. Cumhuriyet Gazetesi, Oda TV, BirGün Gazetesi ve Halk TV de; Ekrem İmamoğlu'nun toplantıya çağrılmadığını savundu. Cumhuriyet Gazetesi davasında hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan firari Cumhuriyet Gazetesi Eski Washington Temsilcisi İlhan Tanır da; FETÖ'nün haber sitesi olduğu ifade edilen Ahval adlı sitede; "Deprem sonrası Valilik'teki acil durum toplantısına İmamoğlu çağrılmadı. Deprem olsa oy verilen partilere göre mahallelere hizmet götürecekler" iddiasında bulundu.

CHP'Lİ VEKİLLER DEVREYE GİRDİ!

CHP Eski Milletvekili Barış Yarkadaş, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç, CHP Burdur Milletvekili ve CHP Genel Başkan Başdanışmanı Mehmet Göker, CHP Eski Milletvekili ve PM Üyesi Gaye Usluer de; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın toplantıya davet edilmediğini savundu.

SAYMAZ VE ÖZYURT ÖZÜR DİLEDİ, CUMHURİYET HABERİ SİLDİ, İMAMOĞLU ÖZÜR DİLEYENLERE "ZAVALLI" DEDİ

İstanbul Valiliği ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, hem 27 Eylül'de, hem de 29 Eylül'de; söz konusu iddiaları yalanladı ve Ekrem İmamoğlu'nun AFAD toplantısına çağrıldığını açıkladı.

Hürriyet Gazetesi muhabiri İsmail Saymaz ve gazeteci Ahu Özyurt, Ekrem İmamoğlu'nun toplantıya davet edilmediğine yönelik paylaşımından dolayı özür dilediğini açıkladı, Cumhuriyet Gazetesi, "İmamoğlu olmadan İstanbul'daki depremi konuştular" başlıklı haberini yayından kaldırdı. Ekrem İmamoğlu, özür dileyen gazetecilere "zavallı" ifadelerini kullanarak hakaret etti.

İŞTE O SÜREÇ!

26 EYLÜL SAAT: 13.59 Merkez üssü Marmara Denizi Silivri olan 5,8 büyüklüğünde

deprem meydana geldi.

26 EYLÜL SAAT: 15.52 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de gerçekleşen Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurulu dönüşünde Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay koordinesinde İstanbul'da Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nin faaliyete geçtiğini aktardı.

AFAD TOPLANTISI DENİZ ZEYREK'İN YALANINI ORTAYA ÇIKARDI!

26 EYLÜL SAAT: 16.29 Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından, "Devlet İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nu yok sayarak kriz yönetmeye çalışıyor. Depremde bari vazgeçseler bu kutuplaş(tır)madan" ifadelerinin yer aldığı paylaşımda bulundu.

26 EYLÜL SAAT: 19.00 İstanbul Valiliği'nde AFAD koordinasyon binasında toplantı başladı. Koordinasyon toplantısına; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu'nun da bulunduğu çok sayıda temsilci katıldı.

OKTAY, KATILIMCILARA YARIN SABAHKİ TOPLANTIYA KATILMA TALİMATI VERDİ

26 EYLÜL SAAT: 20.05 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valiliği'ndeki AFAD koordinasyon binasında basın açıklamasında bulundu. Oktay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla oluşturulan fiilen olayı yönetmekle görevli koordinasyonun da Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve ilgili tüm bakanlıklar ile kurum ve kuruluşların her türlü çalışmayı yürüttüklerini aktardı. Fuat Oktay, katılımcılara yarın sabahki toplantıya katılma talimatı verdi.

26 EYLÜL SAAT: 21.01 Karar Gazetesi yazarı Yıldıray Oğur, Ekrem İmamoğlu'nun da katıldığı AFAD toplantısı sürerken Twitter'daki hesabından gerçek dışı paylaşımda bulundu ve "Tam tahmin edileceği gibi İstanbul'da şu an iki ayrı deprem kriz masası var. Siyasi fay hatları, jeolojik fay hatlarından hala daha aktif..." iddiasında bulundu. Oğur, hükümetin ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ayrı deprem kriz merkezi kurduğunu savundu.

EKREM İMAMOĞLU TOPLANTIYA KATILMADI

27 EYLÜL SAAT: 10.00 Hasdal'daki Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Merkezi'nde gerçekleştirilen Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, 1. Ordu Komutanı Musa Avsever, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve diğer yetkililer katıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu toplantıya katılmadı.

27 EYLÜL: Hürriyet Gazetesi muhabiri İsmail Saymaz, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın toplantıya çağrılmadığına yönelik paylaşımda bulundu.

Saymaz, "İstanbul Valiliği'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve iki bakanın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya, şehrin belediye başkanı çağrılmıyor. Niye? CHP'li diye. İstanbulluların iradesini yok sayan bu ayrımcılıkla, değil depreme önlem almak, Türkiye'nin hiçbir sorununu çözemezsiniz" iddiasında bulundu.

27 EYLÜL: Karar Gazetesi yazarı Yıldıray Oğur, Twitter'dan, "Belediyenin birimleri davet edilmiş ama İstanbul'un seçilmiş belediye başkanı İstanbul depremi konuşulurken çağrılmamış. Toplum bunu hak edecek kadar kutuplaşmış değil. Deprem için bile yan yana duramayanlar birlik ve beraberlikten bahsetmesin. Yazık" ifadelerinin yer aldığı paylaşımda bulundu. (Yıldıray Oğur, söz konusu paylaşımını sildi)

27 EYLÜL SAAT: 12.51 CHP Eski Milletvekili Barış Yarkadaş, "Ekrem İmamoğlu bu kentin belediye başkanıdır... Hatırlatırız..." paylaşımda bulundu ve Ekrem İmamoğlu'nun toplantıya katılmadığını ima etti.

27 EYLÜL SAAT: 13.49 Cumhuriyet Gazetesi, "İmamoğlu olmadan İstanbul'daki depremi konuştular" başlıklı haber yayınladı. (Cumhuriyet Gazetesi, söz konusu paylaşımını sildi)

27 EYLÜL SAAT: 14.04 Oda TV, Ekrem İmamoğlu'nun toplantıya çağrılmadığını iddia etti ve "İstanbul deprem derdindeyken 'pes' dedirten olay. Onu çağırmadılar" başlıklı haber yayınladı.

27 EYLÜL SAAT: 14.07 Cumhuriyet Gazetesi Eski Washington Temsilcisi İlhan Tanır, Ekrem İmamoğlu'nun toplantıya çağrılmadığını iddia etti. Tanır, "Deprem sonrası Valilik'teki acil durum toplantısına İmamoğlu çağrılmadı. Nasıl bir durumun içine düşüldü. Deprem olsa oy verilen partilere göre mahallelere hizmet götürecekler" iddiasında bulundu.

27 EYLÜL SAAT: 14.09 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Lojistik Merkezi'nde incelemede bulundu. İmamoğlu, bir gazetecinin "Belediye olarak mı davet edildiniz yoksa size davet geldi siz mi yoğundunuz? Bir davet geldi mi?" şeklindeki sorusuna; "Genel sekreter yardımcımız ve arkadaşlarımız orada" açıklamasında bulundu.

27 EYLÜL SAAT: 14.20 BirGün Gazetesi, "AFAD toplantısına İmamoğlu'nu çağırmadılar" başlıklı haber yayınladı.

27 EYLÜL SAAT: 14.53 CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç, Ekrem İmamoğlu'nun toplantıya çağrılmadığına yönelik paylaşımda bulundu ve "İstanbul bir felaketin eşliğinden dönüyor. Her an daha büyük deprem riskiyle karşı karşıya. AFAD acil toplanıyor. Bu kurulun 2.ismi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bu toplantıya çağırılmıyor. Bu ne kin, ne garez, ne küstahlık, ne sorumsuzluk... Son 20 yıldır uyuyanlar; Allah sizi ıslah etsin" iddiasında bulundu.

27 EYLÜL SAAT: 15.17 Halk TV; "İmamoğlu deprem toplantısına çağrılmadı!" başlıklı haber yayınladı.

27 EYLÜL SAAT: 15.59 İstanbul Valiliği, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Türkiye Afet Müdahale Planı Toplantısına davet edilmediği iddialarını yalanladı. Toplantıya; İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı ve İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak'ın da bulunduğu 47 temsilcinin İBB adına katıldığı öğrenildi.

27 EYLÜL SAAT: 16.11 CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Ekrem İmamoğlu'nun toplantıya davet edilmediğini iddia etti. Tekin, "Bir dönem dilinden sandığı düşürmeyen, meydan meydan gezip 'her iki kişiden birinin oyunu aldık', 'atanmışlar seçilmişlere vesayet edemez' diye bağıranlar, İstanbul'da her iki kişiden birinin oyunu alan, seçilmiş Ekrem İmamoğlu'nu toplantıya bile çağıramadılar. İkiyüzlülük" iddiasında bulundu.

27 EYLÜL SAAT: 17.16 CHP Burdur Milletvekili ve CHP Genel Başkan Başdanışmanı Mehmet Göker, Ekrem İmamoğlu'nun toplantıya çağrılmadığını savundu ve "Saray'a çağırıp barış çubuğu uzatacaksın ama İstanbul'u yöneten 2 numaralı isim Ekrem İmamoğlu'nu afet toplantısında çağırmayıp aklınızca yok sayacaksınız! Depremden çok sizin zihniyetinizin tehdit oluşturduğunu bizlere gösterdiğiniz için teşekkür ederiz.." iddiasında bulundu.

27 EYLÜL SAAT: 18.00 Hürriyet Gazetesi muhabiri İsmail Saymaz, Ekrem İmamoğlu'nun toplantıya davet edilmediğine yönelik paylaşımından dolayı özür dilediğini açıkladı ve "Bu açıklamanın öncesinde attığım, 'İmamoğlu davet edilmedi' şeklindeki twitimi, vaziyeti eksik yansıttığı için sildim. Düzeltir, takipçilerden özür dilerim" dedi.

27 EYLÜL SAAT: 18.03 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hasdal'daki Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Merkezi'nde gerçekleştirilen Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Fuat Oktay, toplantıya tüm tarafları davet ettiklerini vurgulayarak, "Buna İstanbul Büyükşehir Belediyesi dahildir ve Başkan da geldi akşam burada bu çalışmaların içerisinde bulundu. Toplanma alanları dahil, çok ilginç bir şekilde sürekli gündeme geldiği için bu İstanbul'da bunu ifade ediyorum. Orada da bu çalışmaları gördük. Orada da kendisinin de olduğu bir ortamda bu açıklamayı birlikte yaptık. Sonrasında kanal kanal dolaşıp bu vardır/yoktur tartışmasına girmek kadar anlamsız bir şey olamaz" diye konuştu.

Oktay, dün (26 Eylül'de) ayrılırken herkese davetin yenilendiğini, "Sabah herkes burada olacak." denildiğini ifade ederek, sonrasında sosyal medyada dolaşan başka şeylerin kabul edilemez olduğunu söyledi.

27 EYLÜL SAAT: 18.19 Karar Gazetesi yazarı Yıldıray Oğur, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından; "AFAD toplantısında İmamoğlu'nu görmeyince sorduğum belediye yetkilileri belediyenin ilgili birimlerinin çağrıldığını, Başkanın davet edilmediğini söylemişlerdi. Valilik açıklamasından sonra yukarıda eleştiri tabii ki İmamoğlu için de geçerli. Sonuç; İstanbul'un iki kriz merkezi var" iddiasında bulundu.

27 EYLÜL SAAT: 18.59 CHP Eski Milletvekili ve PM Üyesi Gaye Usluer, Ekrem İmamoğlu'nun toplantıya davet edilmediğini ileri sürdü. Usluer, "Sarayda belediye başkanları toplantısında samimiyet var mı derseniz Bakınız Bugün AFAD toplantısına... İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu çağrılmadı Millet iradesi mi?" iddiasında bulundu.

27 EYLÜL SAAT: 19.18 Posta Gazetesi yazarı Candaş Tolga Işık, Twitter hesabından paylaşımda bulundu: "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile konuştum az önce AFAD toplantısıyla ilgili 'Konu deprem gibi hassas bir mevzu olduğu için böyle bir tartışmaya girmeyi veya uzatmayı doğru bulmuyorum. Ama şunu herkes bilsin ki ben devletimin çağırdığı her yere her zaman giderim' dedi" iddiasında bulundu.

27 EYLÜL SAAT: 19.40 Gazeteci Ahu Özyurt da, özür diledi ve "Sayın Ekrem İmamoğlu'nun davet edildiği anlaşılıyor. Keşke bunu Sayın Fuat Oktay'a kalmadan kendileri açıklasaydı. Ben de takipçilerime eksik bilgi verdiğim için özür dilerim" paylaşımında bulundu.

29 EYLÜL: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Florya Sosyal Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, "Toplantıya davet edilmedim" iddiasında bulundu, özür dileyen gazetecilere zavallı diyerek hakaret etti. İmamoğlu, "Bazı gazeteci arkadaşlara da seslenmek istiyorum. Gazeteci arkadaşların yaptıkları açıklamalarından sonra Vali'nin açıklamasına dair 'özür diliyoruz' açıklamalarını da kabul etmiyorum. Bu şekildeki tavırları ve açıklamaları biraz zavallı açıklamalar olarak yorumluyorum" dedi.

29 EYLÜL SAAT:16.23 İstanbul Valiliği, Ekrem İmamoğlu'nun "toplantıya davet edilmedim" şeklindeki beyanlarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın, İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu'nun doğal bir üyesi olarak toplantıya katılmasının görevi ve sorumluluğu olduğunu bildirdi. Açıklamada, İmamoğlu'nun yapılan bir toplantıya katıldığı hatırlatılarak, "Durum bu kadar açık ve net iken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından yapılan 'Davet edilmedim' şeklindeki açıklamalar devlet geleneğimize uymamaktadır" denildi.

29 EYLÜL SAAT:18.05 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bir basın mensubunun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun AFAD'ta yapılan toplantılara çağrılıp çağrılmadığıyla ilgili yaşanan polemiğe yönelik sorusunu cevapladı.

Oktay, "Bizim işimiz birilerine laf yetiştirmek değil. Bizim işimiz kanal kanal dolaşmak değil, bizim işimiz kanal dolaşanlara laf yetiştirmek veya cevap vermek değil. İnsanlar biraz otursun işine baksın. Hele hele afette, afetin yönetimiyle ilgili sorumlu olduğu şehirde sorumluluğunu yerine getirsin. Sorumluluk insan hayatı üzerinden siyaset yapmak değildir, gereğini yapmaktır" dedi.