Erdoğan’ın ABD tutumu anlaşılır

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de oluşturulması planlanan 'güvenli bölge' ile ilgili olarak "Birlikte çalışma imkânlarını zorlarız ama mümkün değilse kendi yolumuzu açarız" demişti. Valday Uluslararası Tartışma Kulübü'nde Erdoğan'ın açıklamasını yorumlayan Lavrov, "ABD, müzakereler sırasında Türkiye'nin koalisyon tarafından kurulacak birlik içinde kendi askeri polislerini ve gözlemcilerini bulundurmasına izin vererek, bu konuyu da kendi kontrolü altına almak ve sınırda kontrolü sağlamak istedi. Ancak bu Türkiye'yi tatmin etmedi. Bu bölgeyle, sınırdaki güvenlik sorunuyla hiç ilgisi bulunmayan bir ülkenin kendi görüşünü dayatmaya çalıştığı bu durumu çok iyi anlıyorum. Erdoğan'ın sonsuza dek beklemeyeceği konusunda uyarılarda bulunduğunu uzun süredir görüyoruz" dedi.