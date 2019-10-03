F-35 olmuyorsa Hürkuş Patriot olmuyorsa Siper

BUGÜN NELER OLDU

MÜSİADtarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi" dün Ankara'da bir otelde başladı. Zirvenin açılışında Milli Savunma Bakanı Akar ile İçişleri Bakanı Soylu birer konuşma yaptı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, savunma sanayiinde yerli ürünlere dikkat çekerek, "Bir zamanlar bizler için hayal olan kendi silahımızı, mühimmatımızı araç ve gerecimizi üretebilme imkan ve kabiliyeti, bugün gerçeğe dönüşmüş durumdadır. F-35 olmuyorsa Hürkuş'u yaptık, kendi milli muharip uçağımızı da yaparız, yapacağız inşallah. Patriot olmuyorsa 'Siper'i yapıyoruz, kendi hava savunma sistemimizi daha da geliştireceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi. Bakan Akar, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde de önemli mesajlar verdi. Akar'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:(Güvenli Bölge tesisi) Oyalama, geciktirme olursa bu çalışmalar biter. Bunda son derece kararlıyız. Hazırlıklarımızı yaptık. Kendi göbeğimizi kendimiz keseriz.(Pençe operasyonları) Teröristlerin inlerine girip buraları başlarına yıktık, yıkmaya devam ediyoruz. Teröristlerin teslim olmaktan başka çareleri yok.(Kıbrıs ve Akdeniz) Kıbrıs ve çevresi dahil mavi vatanımızdaki hak, alaka ve menfaatlerimizi de korumakta kararlıyız. Kıbrıs bizim milli meselemizdir.