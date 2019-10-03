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sanığı eski öğretmene hapis cezası

'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/PDY) soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan eski öğretmen, hakkında hapis cezası verilmesi üzerine yakalandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.10.2019 10:55 Güncelleme Tarihi: 3.10.2019 10:56
FETÖ sanığı eski öğretmene hapis cezası

17-25 Aralık sürecinin ardından örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in çağrısıyla Bank Asya'ya 71 bin lira yatırdığı öne sürülen Muttalip M. (37), hakkında soruşturma başlatıldı. Adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmasına karar verilen Muttalip M, dava sürecinde meslekten ihraç edildi.

Tutuksuz sanığa 2 yıl 1 ay hapis cezası verilmesi üzerine hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sanığı merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde kaldığı evde gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğüne götürülen Muttalip M, daha sonra adliyede işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

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FETÖ sanığı eski öğretmene hapis cezası
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