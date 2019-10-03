FETÖ’nün yeni yapılanmasına darbe

BUGÜN NELER OLDU

Konya'da FETÖ üyelerinin yeniden yapılanma içerisine girdiği bilgisine ulaşan terörle mücadele polisi, 9 ay önce şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Örgüt adına himmet toplayan zanlıların, tutuklanan ve ihraç edilen FETÖ üyelerinin ailelerine gıda ve maddi yardım yaptığı belirlendi. İkisi FETÖ'den yargılanan 5 avukat ile mesleklerinden ihraç edilen bir polis, bir imam, bir icra müdürü ile aktif çalışan 2 öğretmen, 5 esnaf, 5 ev hanımı ve 1 mali müşavirinde aralarında bulunduğu 26 kişinin yakalanması için Konya merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.9'u kadın olan zanlılar arasındaki 5 avukattan FETÖ üyeliğinden yargılanan avukat Mikail Furkan Yiğit ile eşi Hatice Kübra Yiğit'in Yunanistan'a kaçtığı ortaya çıktı. Kazakistan uyruklu avukat Akerke Abdykalykova Onat ise esnaf eşi Fatih Onat ile birlikte evlerinde gözaltına alındı. 7 ilde gözaltına alınan 19 şüpheli, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü. Polis avukatların bürolarında cumhuriyet savcıları eşliğinde arama yaptı.Öte yandan Bursa merkezli Çanakkale, Eskişehir, Konya, Kütahya ve Malatya'da çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapan polis, 1'i emekli, 5'i ihraç 6 polis memurunun da bulunduğu 19 kişiyi gözaltına aldı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ise, 3 yıldır firari olan öğretmenlikten ihraç edilen E.A. Malatya'da yakalandı. 19 FETÖ şüphelisinden 10'u adliyeye sevk edildi.Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen ankesörlü telefon soruşturmaları kapsamında Muğla'da 11 Aralık 2018'de yakalanarak Antalya'ya getirilen eski yüzbaşı M.G. etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için itirafçı oldu, örgüte dair bildiklerini anlattı. Eşiyle farklı dünya görüşlerine sahip olduğu için hiçbir zaman FETÖ'nün içinde yer aldığını söyleyemediğini öne süren M.G, "Bir çocuğum var. Şu anda eşim ve çocuğumun yüzüne bakamıyorum. Çocuğumun benim gibi olmasını istemiyorum, güzel yetişmesini istiyorum" dedi.