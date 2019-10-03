Güvenli bölge için sevkıyat yoğunlaştı

BUGÜN NELER OLDU

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM'nin yeni yasama yılının açılışında Fırat'ın doğusunda kurulması planlanan güvenli bölge ile ilgili "artık kaybedecek tek günümüz yok' mesajını vermesinin ardından sınır hattında askeri hareketlilik başladı. Obüs ve mühimmat taşıyan askeri konvoy akşam saatlerinde Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine ulaştı. Geniş güvenlik önlemi altında ilerleyen 4 obüs ve 8 mühimmat kamyonundan oluşan konvoy ABD ile oluşturulan Müşterek Harekat Merkezi'nin bulunduğu 3'üncü Hudut Alay Komutanlığı'na bağlı sınır karakollarına doğru ilerledi. Merkezin çalışmaya başlamasının ardından iki ülke askerleri tarafından Fırat'ın doğusunda kalan Suriye topraklarında 7 kez hava 2 kez de ortak kara devriyesi yapıldı.