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Hasar gören minare yıkılıyor

MUSTAFA KAYA
MUSTAFA KAYA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.10.2019
İstanbul'da yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremde hasar gören binalarla ilgili hasar tespit ve yıkım çalışmaları devam ediyor. Bu doğrultuda Arnavutköy ilçesi, Bolluca Mahallesi'nde bulunan İsmail Kocatürk Camisi'nin hasar gören minaresi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı talimatı gereğince yıkılacak. Minarenin bugün 12.30'da Arnavutköy Belediyesi ekiplerince yıkılacağı ve yerine yenisinin kısa süre içerisinde yapılacağı belirtildi. Öte yandan Beyoğlu Ayhan Işık Sokak'ta depremden hasar gördüğü ve öne eğildiği belirtilen bina çökme ihtimaline karşı kapatıldı.
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Hasar gören minare yıkılıyor
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