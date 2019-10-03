İBB’de mobbing devam ediyor

BUGÜN NELER OLDU

İBB'de işçilere yönelik mobbing artarak devam ederken çalışanlar bu kez de sürgün tehdidiyle sendika değiştirme baskısıyla karşı karşıya kalıyor.Yapılan baskıya dayanamayan İSPARK çalışanı Yakup Hazır stres ve gerginlik sonucu kalbinden rahatsızlanarak hastanelik oldu.İBB'de yetkili sendika olan HAK İŞ'e bağlı HİZMET-İş Sendikası, İSPARK yöneticilerinin işçilere sürgün ve tehditle DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası'na geçmeleri yönünde baskı yapıldığını açıkladı. HİZMET-İŞ Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Keskin, İSPARK'a İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından atanan yeni yöneticilerin çalışan personeli tehdit ettiğini kaydetti. Keskin "İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İSPARK yönetici ve amirleri, HİZMET-İŞ Sendikası üyesi işçileri istifa ettirip DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası'na geçmeleri yönünde baskı yapıyor" diye konuştu. İSPARK yöneticilerinin anayasal suç işlediğini belirten Keskin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.Öte yandan 2014'ten beri Hizmet-İş Sendikası üyesi olan bir İSPARK personeli baskı ve tehditlerden dolayı fenalaştı. İSPARK Kartal alan sorumlusu olan Yakup Hazır, yaşadığı gerginlik ve stres sonucu kalbinden rahatsızlanıp yere düştü. Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hazır'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.