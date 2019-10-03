İyilik Mehmet’ten bize miras kaldı

Mevlüt ve Meral (52) Kocakaya çifti. Yürekleri FETÖ'nün 15 Temmuz darbe ihanetinde evlat acısıyla yanmış bir anne-baba. Kanlı gecede Genelkurmay'a Vatan elden gidiyor, gün durma günü değil' diyerek kurşunların önüne atlayan, gece 02.00'de 'Anne burada insanlar ölüyor, masumları şehit ediyorlar. Beni beklemeyin, şehit olacağım' diyen ve başından vurularak şehit edilen Mehmet Kocakaya'nın (22) şahadeti tam 3 yıldır mazlumlara umut oluyor. 15 Temmuz'un en genç şehitlerinden biri olan Mehmet'in anne ve babası, tek oğullarını toprağa verdikten sonra hayatlarını ihtiyaç sahibi insanlara adamış. Aile okul, çeşme, park yaptırıyor; Arakan başta mazlum coğrafyaya su kuyuları açtırıp, insanlığa hayat oluyor. Acılı anne mahallesinden başlayıp şehir hatta şehir dışında bulduğu yetimlere analık ediyor, 'bir oğul kaybettim ama tüm yetim ve öksüzlerin anası olarak binlerce evlat kazandım' diyor. 'Ölene kadar ulaşabildiğimiz kadar insana ulaşıp, iyilik yapacak, umut olacağız' diyen acılı aile, "Mehmet hayır yapmayı, ihtiyaç sahibi insanlar yardım etmeyi çok severdi. Bu onun bize bıraktığı bir miras. Onun şahadeti yaşatacak. Bir gün arabada giderken yokuşu çıkamayan yaşlı bir adam gördü. Bizi indirip onu gideceği yere kadar götürdü sonra gelip bizi aldı" diyor.SABAH'ın konuk olduğu anne-baba şunları söyledi:

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ONLARCA YETİMİN ANASI: (Anne Meral Kocakaya) Eşim kapıcıydı, yıllarca evimiz olmadı ama soframızda hep mutluluk vardı. Mehmet, işten kalan zamanlarda huzurevlerine gider yaşlılarla ilgilenir, çocuklara oyuncak dağıtırdı. Eşimle gözümüzün yaşını silip, hayatlarımızı iyilik ve insanlığa adamaya söz verdik böylece yüzlerce Mehmet yetiştirebilirdik. Şimdi bulduğum, ulaştığım her yetime-öksüze analık ediyor, ihtiyaçlarını gideriyorum. Mehmet'in askerliği Balıkesir'e çıktı ama Doğu'da yapmak için dilekçe verdi. 'Anne ben Doğu'da askerlik yapmak istiyorum, belki şehit it olurum' derdi. Ben gariplerin babası olmuş, kısacık hayatında hayatlara dokunmuş bir evlat yitirdim. Şimdi sözüm var, ölene kadar imkanımız yettiğince malımız gerekirse canımızla ülkemize ve ihtiyaç sahiplerine yardım edeceğiz.

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ARAKAN'DA BİR 'MEHMET' KUYUSU: (Baba Mevlüt Kocakaya) Köyümüze, Ankara'nın farklı noktalarına ulaşmya çalışıyorum. Son olarak Arakan'da oğlumun adına bir su kuyusu açtırdım, Mehmet o kuyudan damla damla hayat oluyor insanlara. Arkamızda şefkatli devletimiz var. İnsanların hayatlarına merhem olacağız.