Kılıçdaroğlu’ndan AK Parti ve MHP seçmenine hakaret

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni yasama yılının ilk grup toplantısında partisince organize edilen skandal Suriye Konferansı'nı savundu, sık sık AK Parti ve MHP seçmenine hakaret etti.Kılıçdaroğlu grup toplantısında yaptığı konuşmada, İstanbul'da yapılan ve PYD yanlısı Amy Kristine Holmes'in de davet edildiği Suriye Konferansı'nı değerlendirdi. Konferansta terör örgütü PYD yanlısı bir ismin de konuşturulması ve Holmes'in PYD'yi savunan sözlerini görmezden gelen CHP lideri, "İstanbul'da muhalefette olan bir siyasal parti olarak önemli bir toplantıyı gerçekleştirdik. Uluslararası Suriye Konferansı düzenledik. Toplantıya 100'ün üzerinde yabancı gazeteci katıldı. 22 ülkeden gözlemci ve konuşmacı katıldı" sözleriyle konferansı savundu.CHP lideri konuşmasının neredeyse tamamında AK Parti ve MHP'ye oy veren seçmenine hitap ederken sık sık hakaret içeren ifadeler kullandı. Kılıçdaroğlu, AK Parti ve MHP seçmenine yönelik "Bizler mazlumdan yanayız. Sizler de bizim gibi olun. Yetim hakkından fakir fukaradan yana olun. Kafamızı aklımızı birilerine kiraya veremeyiz. İnsan biraz aklını kullanır" diyerek aşağılayıcı ifadeler kullandı.AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Kılıçdaroğlu'nun hakaretlerine tepki gösterdi. Genel Kurul'da söz alan Muş "Bize oy verince akılsız mı oluyor, çıkın özür dileyin" dedi.İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü de Kılıçdaroğlu'nun derneklerle ilgili iddialarını yalanladı. Yapılan açıklamada, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun belirttiği 350 derneğe ne kadar proje desteği sağlandığına dair bilgiler, resmi internet sitemizde 27 Şubat 2019-4 Mart 2019 tarihleri arasında yayınlanmış olup proje desteklerine dair bilgiler kamuoyu ile paylaşılmıştır. Hiçbir bilgi ve belgeye dayanmayan bu mesnetsiz iddialarıyla ilgili olarak hem Bakanlığımızı, hem Genel Müdürlüğümüzü, hem de sivil toplum örgütlerini töhmet altında bırakması nedeniyle özre davet ediyoruz."