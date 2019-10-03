Kuzey Kore'den dün fırlattığı füzeye ilişkin açıklama

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'nın haberinde, Kuzey Kore Savunma Bilimleri Akademisinin, dün sabah, Doğu Denizi'nin (Japon Denizi) Wonsan koyu açıklarındaki sularda, "Pukguksong-3" adı verilen yeni bir tür, denizaltından fırlatılan balistik füzeyi (SLBM) "başarıyla" denediği belirtildi.

Füzenin, "dikey şekilde" fırlatıldığı kaydedilen haberde, "Deneme atışı, yeni tasarlanan balistik füzenin temel taktik ve teknik endekslerini bilimsel ve teknik olarak doğruladı, komşu ülkelerin güvenliğine olumsuz etkisi olmadı." ifadesi kullanıldı.

KCNA'nın haberinde, deneme, "Kuzey Kore'ye yönelik dış güçler tehdidini kontrol altına almada ve öz savunma için askeri gücün daha da artırıldığı yeni bir aşamaya girilirken önemli bir gelişme" olarak nitelendirildi.

Haberde, füzenin fırlatılışını yerinde izlemeyen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, denemenin ardından "içten tebriklerini" gönderdiği aktarıldı.

Kuzey Kore, 2016'dan bu yana ilk kez dün fırlattığı SLBM ile bu yıl 11. kez füze denemesi gerçekleştirmiş oldu.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından dün yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin sabah saatlerinde Doğu Denizi'ne doğru füze fırlattığının tespit edildiği belirtilmişti.

Açıklamada, denizaltından fırlatıldığı sanılan balistik füzenin, yaklaşık 910 kilometre irtifaya ulaşarak yaklaşık 450 kilometre yol aldığı bildirilmişti.

Japonya hükümeti, Kuzey Kore tarafından fırlatılan füzenin, ülkenin Shimane bölgesi açıklarındaki münhasır ekonomik bölgeye düştüğünü açıklamıştı.

Japonya'nın açıklamasında, füzenin havada ikiye ayrıldıktan sonra denize düşmüş olabileceği değerlendirmesinde bulunulmuştu.

Kuzey Kore hükümeti, önceki gün Washington ve Pyongyang yönetimlerinin nükleer konusu üzerine 4 Ekim'de ön görüşme ve 5 Ekim'de çalışma düzeyinde müzakereler yapılması üzerine mutabık kaldığını açıklamıştı.