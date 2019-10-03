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: Bahçeli’nin sağlık durumu iyi

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.10.2019
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medyada Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun kötüye gittiğine yönelik haberleri yalanladı. Yalçın, "Kemal Özkiraz isimli bir müptezelin odağında olduğu anlaşılan spekülasyon ve kaos amaçlı bu tür uydurma haberlere itibar edilmemelidir. Camiamızda infial yaratmak, fitne ateşini harlatmak için ortaya atılan bu maksatlı iddia, alçakça üretilmiş bir yalandan ibarettir. Genel Başkanımızın sağlık durumu, kendisinin siyasetten uzaklaşmasını umanları ye'se sürükleyecek, meydanı boş bulmayı bekleyenleri hayal kırıklığına uğratacak kadar iyidir" ifadelerini kullandı.
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MHP: Bahçeli’nin sağlık durumu iyi
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