Ranta talana yağmaya dur

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri, Türkiye ve dünya turizminin gözde merkezlerinden Muğla'nın 13 ilçesindekicennet koyları beton denizine döndürenlere karşı dev operasyon başlattı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Bodrum'da yaptığı 2 inceleme gezisi sonrası havadan, denizden ve uydu fotoğraflarıyla tespit edilen kaçak yapıların yıkımı için düğmeye basıldı.







Bakan Kurum, kıyı ve koylardaki kaçak yapılaşmayla mücadele denetimlerinde Bodurm'un Gökçebel, Gündoğan, Göltürkbükü ve Torba mevkilerinde imara aykırı olduğu belirlenen inşaatlarla ilgili bilgi aldı. Önceki uydu görüntüleriyle yapılan karşılaştırmalar sonrası yıkımların hızla yapılması kararlaştırıldı.

Muğla'da imara aykırılıkları olduğu belirlenen rezidans ve villa inşaatının yıkım işlemleri başladı

Orman Genel Müdürlüğü'ne ait helikopterlerle havadan, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait botlarla yapılan kaçak yapı tespit ve tarama işlemleri halen sürüyor. Uydudan tespiti yapılan yapıların sahipleri önce yazılı olarak kaçak yapıyı yıkması için uyarılıyor, uyarı dikkate alınmazsa yıkım işlemi gerçekleştiriliyor.







BODRUM'DAN SONRA MARMARİS...

Muğla'nın Milas, Yatağan, Kavaklıdere, Menteşe, Ula, Marmaris, Datça, Ortaca, Köyceğiz, Dalaman, Fethiye, Seydikemer ilçelerinde kaçak yapı sayısı 2 bin 611 olarak belirlendi. Bu yapılardan 590'ının yapı kayıt belgesi Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından iptal edildi ve yıkımına karar verildi. Bodrum'da ise 516 kıyı yapısına yönelik tutanak tutuldu ve bunların yıkım işlemine başlandı.







Bodrum'dan sonra en fazla kaçak yapının Marmaris'te olduğu öğrenildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde, CHP'li Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Datça belediyelerinin ruhsat verirken ve ruhsat eki projeleri incelerken onaylı imar planlarına aykırı davrandığı tespit edildi. Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından onaylı imar planına aykırı işlem yapan CHP'li belediyeler yazılı olarak uyarıldı.