Sözcü yine yalan yazdı; Yemek haberi balon çıktı!

Sözcü Gazetesi'nin internet sitesinde yayınlanan 'Anadolu Adliyesi'nde Avukata Yemek Şoku: Yemeğinden Böcek Çıktı' haberi sonrası İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama geldi. Başsavcılık yaşandığı iddia edilen olayın fişinin 10 Eylül 2019 tarihli olduğunu, fakat o günden bu yana böyle bir durumla ilgili hiçbir müracaat almadıklarını ifade etti.

YEMEKTEN BÖCEK ÇIKTI HABERİ...

Başsavcılık açıklamasında şunları kaydetti: "03.10.2019 tarihinde Sözcü Gazetesi'ne ait internet sitesinde "Anadolu Adliyesi'nde Avukata Yemek Şoku: Yemeğinden Böcek Çıktı" başlığıyla yayınlanan haberle ilgili olarak kamuoyu nezdinde yanlış algı oluşmasının önlenmesi amacıyla basın açıklaması yapılmasına gerek görülmüştür.

GERÇEKLİĞİ TESPİT EDİLMEMİŞTİR

Bahse konu haber içeriğinde yer alan resimde kullanılan fişin 10.09.2019 tarihli olduğu görülmüş, bu bilgi esas alınarak yapılan araştırma sonucu 10.09.2019 tarihinde ve bu tarihten sonra böyle bir olay yaşandığına dair gerek işletme yönetimlerine gerekse Cumhuriyet Başsavcılığımıza herhangi bir müracaatta bulunulmadığı belirlenmiştir. Aradan geçen zaman diliminin uzunluğu sebebiyle habere konu olayın gerçekliğinin tespit ve teyidi de mümkün olamamıştır.

Adliyemiz bünyesinde yiyecek/içecek sektöründe faaliyet gösteren tüm işletmeler İşyurtları Daire Başkanlığı tarafından kiralama yöntemiyle kullandırılıp serbest piyasa koşullarına göre hizmet vermektedir. Bu işletmeler, yasal mevzuat uyarınca hem Cumhuriyet Başsavcılığımız hem de Kartal İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından düzenli olarak denetlenmekte olup, bugüne dek rutin denetimler kapsamında insan sağlığını tehlikeye atacak mahiyette hizmet sunulduğuna dair herhangi bir tespit yapılmamıştır.

SOYUT İDDİALAR

Olayın yaşandığı iddia olunan tarihten itibaren işin aslının teyit ve tespitini imkânsız kılacak ölçüde süre geçtikten sonra yayınlanan ve başlığıyla uyumsuz biçimde Adliyemizde "skandal" mahiyetinde başka olumsuzluklar da bulunduğu yönünde soyut iddialar içeren habere ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna ve tüm basın/yayın kuruluşlarına saygıyla duyurulur."