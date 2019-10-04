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3 ilde operasyonu! Gözaltılar var

Muğla merkezli ve Ağrı illerinde Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonunda uyuşturucu madde ve 7 şüpheli gözaltına alındı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.10.2019 16:49 Güncelleme Tarihi: 4.10.2019 16:49
3 ilde uyuşturucu operasyonu! Gözaltılar var

Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri Muğla'nın Yatağan, Milas ve Bodrum ilçeleri, Aydın'ın Nazilli ilçesi ve Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçelerinde sokak satıcılarına yönelik adli makamlardan alınan izin sonrası operasyon düzenlendi. Üç ilde Yatağan merkezli eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda R.K, N.Ç, M.U, İ.K, S.A, O.K ve S.K isimli 7 şüpheli yakalandı.

site:sabah.com.tr uyuşturucu operasyon ile ilgili görsel sonucu

Şüphelilerin bulundukları adreslerde yapılan aramada, uyuşturucu hap, esrar, bonzai, metamfetamin, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi. Şahısların emniyetteki sorguları tamamlandıktan sonra Yatağan adliyesine sevk edildiler.

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3 ilde uyuşturucu operasyonu! Gözaltılar var
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