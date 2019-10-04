AK Parti bugün kampa giriyor

BUGÜN NELER OLDU

Kızılcahamam'daBaşkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek olan AK Parti 29. İstişare ve Değerlendirme toplantısı bugün başlıyor. Milletvekilleri, partinin kurucu üyeleri, MYK ve MKYK üyeleri, kadın ve gençlik kolları başkanları ve yine bunların il başkanlarının katılacağı toplantıda yeni dönemin yol haritası belirlenecek. Kamp yarın Başkan Erdoğan'ın konuşmasıyla başlayacak. Ardından basına kapalı oturumlar yapılacak. Kamp 6 Ekim Pazar günü ise yine Başkan Erdoğan'ın konuşmasıyla sona erecek. Kampta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül yeni yargı paketi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dış politika, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ekonomi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu iç güvenlik AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı yeni dönemdeki Meclis çalışmaları, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir ve Mahir Ünal ise kongre sürecine ilişkin birer sunum yapacak.