Akar’dan ABD Savunma Bakanı Esper’e: Kararlıyız

BUGÜN NELER OLDU

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar dün ABD Savunma Bakanı Mark Esper'le telefonda görüştü. Bakanlık açıklamasına göre, Akar görüşmede, Türkiye'nin güneyinde bir terör koridoru kurulmasına izin vermeyeceğini vurguladı. Türkiye'nin ABD'den beklentisinin terör örgütü PKK/PYD'ye desteğini sonlandırması olduğunu belirten Akar, Fırat'ın doğusunda 30 kilometre derinlikte bir barış koridoru kurulması gerektiğini ifade etti. Oyalama olursa ortak çalışmaların biteceğini belirten Akar, Türkiye'nin son derece kararlı olduğunu kaydetti.