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Askeri araç uçuruma yuvarlandı: 2 asker şehit

’da Amanos Dağları’nda operasyona giden askerleri taşıyan zırhlı araç uçuruma yuvarlandı. Kazada 2 asker şehit oldu, 5 asker de yaralandı

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.10.2019
Askeri araç uçuruma yuvarlandı: 2 asker şehit
Edinilen bilgiye göre, kaza, Belen ilçesi Çerçikaya köyü ile Derekuyu köyü yakınlarında maden ocağının bulunduğu bölgede meydana geldi.
Operasyona giden askerleri taşıyan kirpi tipi zırhlı askeri aracın 150 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu 3'ü ağır 7 asker yaralandı. Yaralılar devlet hastanesine kaldırılırken, kazada 41 yaşındaki Jandarma Çavuş Kadir Seçgin ve Jandarma Uzman Çavuş Bünyamin Dinç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Tedavi gören 5 askerin ise sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Şehitlerden Seçgin'in, Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Şenyurt kasabasındaki baba ocağına, Dinç'in ise Gaziantep'teki baba evine ateş düştü.
Şehitlerin bugün düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanması bekleniyor.
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Askeri araç uçuruma yuvarlandı: 2 asker şehit
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