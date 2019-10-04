Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Güvenli bölgeye ilişkin projelerimiz hazır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AB Göç, İçişleri ve Vatandaşlık Komiseri Dimitris Avramopoulos, Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ve Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner'i temsilen Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Charles Fries'i, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabulde, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann da hazır bulundu.

'AB'NİN ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMASINI BEKLİYORUZ'

Burada konuşan Oktay, yeni seçilen AB Komisyonu'nun 1 Kasım'da göreve başlayacağını, yeni komisyonun, daha nesnel, adil ve vizyoner bir Türkiye politikası oluşturmasının beklendiğini kaydetti. Türkiye'nin 4 milyona yakın yerinden edilmiş kişiye ev sahipliği yaparak, ağır bir yük altında olduğunu aktaran Oktay, bölgede bulunan ülkelerin siyasi-ekonomik şartlarının düzelmemesi ve göçe neden olan koşulların ortadan kalkmaması halinde, Avrupa'ya doğru gerçekleşen düzensiz göçün sona ermeyeceğini söyledi. Düzensiz göçmen yükünü Türkiye'nin tek başına üstlenmesini istemenin doğru ve hakkaniyetli olmadığını vurgulayan Oktay, "Başta AB ve AB üyesi ülkelerin bu konuda gerekli sorumluluğu almasını, elini taşın altına koymasını bekliyoruz. Ülkemizin çabaları olmasaydı, Avrupa'ya milyonlarca kişi geçmiş olacaktı. Göç krizinin doğru bir şekilde yönetilebilmesi için adil yük ve sorumluluk paylaşımı gereklidir" dedi.

'PROJELERİMİZ HAZIR'

Suriyelilerin gönüllü geri dönüşleri için gerekli koşulların nasıl sağlanacağının, bunun için birlikte neler yapılabileceğinin ele alınması gerektiğini söyleyen Oktay, Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan güvenli bölge için Türkiye ile ABD'nin görüşmeye devam ettiğini hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Oluşturacağımız bu barış koridorunda yaklaşık 2 milyon Suriyelinin bölgeye gönüllü olarak yerleşmesini öngörüyoruz. Bugüne kadar ülkemizin Suriye'de terörden arındırdığı bölgelere 365 bini aşkın Suriyeli geri döndü. Bu durum, güvenliği sağlarsak, temel ihtiyaçları karşılarsak ve gerekli altyapıyı tesis edersek, Suriyelilerin topraklarına geri dönebileceklerine işaret ediyor. Güvenli bölgede, gerekli altyapıyı, geçici ve kalıcı barınma yerlerini, hastaneleri, okulları inşa etmemiz lazım. Projelerimiz hazır ancak hayata geçirilmesi için başta AB olmak üzere bölgedeki tüm aktörlerin desteğine ihtiyaç var."