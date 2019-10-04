Efsaneler toy kurdu

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Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun (DEK) düzenlediği 4. Etnospor Kültür Festivali dün başladı. Dünyanın geleneksel sporlarını buluşturan festivalin açılış konuşmasını DEK Başkanı Bilal Erdoğan yaptı. Açılış konuşmalarının ardından festivalin açılış kurdelesi kesildi.Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun düzenlediği ve 6 Ekim'e kadar sürecek 4. Etnospor Kültür Festivali'nde bu yıl "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla azim, kararlılık ve mücadele vurgusu yapılıyor. DEK Başkanı Bilal Erdoğan konuşmasına festivalin sloganı ile başlayarak "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın dedik. Çünkü bize ait olana, bizim olana sahip çıkmadığımız takdirde kolumuz kanadımız kırılır. Üzerinde durduğumuz zemin, üzerinde yükselmek istediğimiz temeller yıkılır. Kendi kültürümüze, kendi gelenek göreneklerimize, kendi estetik anlayışlarımıza sahip çıkmak, sahip olmak zorundayız ki, biz gelecekte de biz olamaya devam edebilelim. Aksi takdirde başka kültürlerin parçası haline gelmek durumunda kalırız. Kendi kimliğimizi, kendi binlerce yıldan getirdiğimiz özelliklerimizi, güçlü taraflarımızı kaybetmek ile karşı karşıya kalırız" şeklinde konuştu.Festivalin en renkli davetlileri yıldız futbolcular oldu. Fenerbahçeli Vedat Muric ve Galatasaraylı Radamel Falcao festivalde yoğun ilgi gördü. Muric, kaptanı Emre Belözoğlu ile festivale gelirken, Falcao ise kaptanı Muslera ile katıldı. Futbolcuların alana gelişleri sırasında izdiham yaşandı. İki futbolcu DEK Başkanı Bilal Erdoğan ile ok attı. Bilal Erdoğan, Falcao-Muric kıyası sorusuna "Daha çok izleyemedim, biraz oynasınlar bakalım" cevabını verdi. Muric ise herkesi Etnospor'a davet ederek, "Burada hem Türkiye'nin hem de diğer Türk cumhuriyetlerinin kültürünü spor geçmişini öğrenme adına büyük bir fırsat. Buradan İstanbullulara sesleniyorum, böyle bir fırsat ayağınıza kadar gelmişken, bu festivali mutlaka ziyaret edin. Bu fırsatı kaçırmayın" dedi.Medipol Başakşehirli oyuncular Arda Turan ile Gökhan İnler ise atlı spor gösterilerini izledi. Eski futbolculardan Rıdvan Dilmen, Oğuz Çetin, Rüştü Reçber, Tolunay Kafkas, Hami Mandıralı, Mehmet Aurelio, Mustafa Doğan, Ogün Temizkanoğlu, Ayhan Akman ve Nihat Kahveci de festivalin ilk gün etkinliklerine katıldı.Farklı ülkelerden bine yakın sporcunun yer alacağı festivalde, Arjantin'in geleneksel spor dalı 'pato'nun yanı sıra geleneksel okçuluk, yağlı güreş, şalvar güreşi, kuşak güreşi, aba güreşi, mas güreşi, mangala, aşık atma, atlı cirit, kökbörü, atlı okçuluk olmak üzere 12 geleneksel spor dalında müsabakalar yapılacak.Festivalde 4 gün boyunca ziyaretçiler; Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Filistin, Gürcistan, Kosova, Moldova, Moğolistan, Özbekistan, Pakistan, Senegal, Sudan, Tanzanya, Tunus, Ukrayna, Yemen'den oluşan 16 ülkenin geleneksel lezzetlerini deneyimleyebilecek. 16 ülkeden 50'yi aşkın geleneksel lezzet, festivalin Evrensel Tatlar alanında ziyaretçilerle buluşacak.Atatürk Havalimanı'ndaki (AHL) festivalin açılışına Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, DEK Başkan Vekili Hakan Kazancı, DEK Yönetim Kurulu Üyeleri, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Beyoğlu Belediye Başkanı ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da katıldı.Festivalin farklı ülkelerden katılımcılar ile gerçekleştirilmesinin önemini vurgulayan Bakan Ziya Selçuk, "Değer dediğimiz şey, bizim çabalayarak ürettiğimiz bir şey ve bu nedenle geleneksel sporlarımızı sanatla buluşturarak bu şekilde bir uluslararası platforma taşımak, Etnospor ismi adı altında aslında sadece sporun değil sanatın da gölgesinin olduğu bir çalışmayı yapmak çok çok önemli. Aslında 4'üncüsü yapılıyor ama öyle bizden olan çalışmalar ki, sanki 40'ıncısı yapılıyor gibi bir etki hissediyorum ben burada" dedi.Festival, spor ve oyun müsabakalarının yanında, kültürel ve eğlenceli aktiviteleri ile de yüz binlerce çocuğa ulaşacak. Organizasyonu ziyaret edecek çocuklar, topaç, çember, tiktak, kale oyunu, menekşe, aşık, sıçratan top, bezirgan başı, üç taş, beş taş, dokuz taş, misket, ip atlama, salıncak, çuval yarışı gibi 30'un üzerinde geleneksel çocuk oyununu oynama şansı bulacak. Çocuklar ayrıca ok atma, ata binme, aşık ve mangala gibi birçok spor ve oyunu deneyimleme şansı bulacak.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Etnospor'un bu yılki sloganı olan "PilavdanDöneninKaşığıKırılsın" etiketini kullandı. Erdoğan, "4. Etnospor Kültür Festivali'nin hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. ANKARASABAH