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Başkanı . , ’nin yeni Genelkurmay Başkanı Org. ile telefonda görüştü

Başkanı . , ’nin yeni Genelkurmay Başkanı Org. ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek görevinde başarılar diledi. ’de Fırat’ın doğusunda tesis edilmesi planlanan “” konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.10.2019 20:23 Güncelleme Tarihi: 4.10.2019 20:39
Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler, ABD’nin yeni Genelkurmay Başkanı Org. Mark Milley ile telefonda görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, telefonda görüştüğü ABD'nin yeni Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile Suriye'de oluşturulması planlanan güvenli bölgeye ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Genelkurmay Başkanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Orgeneral Güler, ABD'nin yeni Genelkurmay Başkanı Orgeneral Milley ile yaptığı telefon görüşmesinde mevkidaşına görevinde başarılar diledi.

Görüşmede, Suriye'de Fırat'ın doğusunda oluşturulması planlanan güvenli bölge konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

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Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler, ABD’nin yeni Genelkurmay Başkanı Org. Mark Milley ile telefonda görüştü
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