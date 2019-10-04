İşçiler umutla işe dönüşlerini bekliyor

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden İSPARK, İSTAÇ, BELTUR, BELBİM, Medya AŞ, İSFALT ve İSTGÜVEN gibi şirketlerden çıkartılan işçiler 28 Ağustos'ta İBB önünde başlattıkları protestoya devam ediyor. Protestolarında 37'inci günü geride bırakan işçiler ellerindeki dövizlerle ve davul çalarak protestolarını sürdürüyor.İşten çıkarılan Sadetin Özgün "Buradaki kişiler alnının teriyle çalışan, hiçbir koşul altında işini bırakmayan kişiler. Bize yapılan tamamen adaletsizlik ve haksızlıktır" şeklinde konuştu. İSPER'de çalışırken çıkarılanlar arasında olan Faruk Gönen ise "Ben kolon ameliyatı oldum. 3 ayda bir kontrole gidiyorum. Bize bir açıklama yapsınlar. Yüz kızartıcı bir şey yapmadık. Şu an iki çocuğum ve eşimle ne yapacağımı bilmiyorum" dedi.Öte yandan AK Parti'nin önerisi ile kurulan işçi çıkışlarını araştırma komisyonu tüm iştiraklerden çıkartılan işçilerden 5'er kişilik gruplarla konuşma yaptı. Tek tek çağrılan işçilere işe giriş süreçleri, referansları, ne zaman başvuruda bulundukları ve ne zaman işbaşı yaptıkları şeklinde sorular sorulduğu ifade edildi.