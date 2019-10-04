Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > İstanbul Üniversitesi’nden İstanbul Silivri depremi ile ilgili son dakika açıklaması! Marmara fayı üzerinde...

’nden Silivri depremi ile ilgili açıklaması! Marmara fayı üzerinde...

’da art arda yaşanan depremlerden sonra Ege-Akdeniz bölgesinde de deprem yaşanmıştı. Bu depremlerin ardından pek çok vatandaş tedirgin olmuş ve konuyla ilgili araştırmalar yapmaya başlamıştı. Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Sismoloji Anabilim Dalı'nın Silivri depremi ile ilgili hazırladığı raporda çarpıcı detayları göz önüne serdi. İşte haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 4.10.2019 14:51 Güncelleme Tarihi: 4.10.2019 14:55
İstanbul Üniversitesi’nden İstanbul Silivri depremi ile ilgili son dakika açıklaması! Marmara fayı üzerinde...

Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Sismoloji Anabilim Dalı'nın hazırladığı "Silivri Depremi Ön İnceleme Raporu'nda çarpıcı detaylar ortaya çıktı. haberinin detaylarını sizler için hazırladık…

Raporda, bir depremin öncü olup olmadığının veya daha büyük bir depremi tetikleyip tetiklemeyeceğinin bilinen bir durum olmadığı da belirtilerek, "Bu nedenle toplumumuzun sosyal medyada veya farklı ortamlarda yayılan bu tür söylentilere kesinlikle itibar edilmemesi gerektiği bir kez daha önemle duyurulur." denildi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul Üniversitesi’nden İstanbul Silivri depremi ile ilgili son dakika açıklaması! Marmara fayı üzerinde...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN