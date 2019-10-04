Sırrı Süreyya Önder tahliye edildi

AYM KARARI DİKKATE ALINARAK TAHLİYE KARARI VERİLDİ!

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'nin "ifade özgürlüğünün ihlal edildiği"ne ilişkin kararını dikkate alarak eski HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in tahliyesine karar verdi.

Yerel mahkeme bu sebeple ceza vermiş… AYM'den Sırrı Süreyya Önder kararı

NE OLMUŞTU?

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, 2013 yılındaki Nevruz konuşmaları nedeniyle "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla 7 Eylül 2018'de Selahattin Demirtaş'a 4 yıl 8 ay, Sırrı Süreyya Önder'e ise 3 yıl 6 ay hapis cezası vermişti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, mahkumiyet kararlarını 4 Aralık 2018'de onamış, Önder 6 Aralık 2018'de cezaevine girmişti. Önder bunun üzerine, AYM'ye başvuruda bulunmuştu.

TAHLİYE GERÇEKLEŞTİ

Bu akşamüzeri saatlerinde Sırrı Süreyya Önder'in tahliye edildiği bilgisi verildi.