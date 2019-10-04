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Yavuz sondaj gemisi "Fatih"i selamladı

ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Mersin'den demir alarak 'de Güzelyurt-1 kuyusuna doğru ilerleyen Yavuz sondaj gemisinin fotoğrafını paylaştı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.10.2019 17:41 Güncelleme Tarihi: 4.10.2019 17:54
Yavuz sondaj gemisi Fatihi selamladı

Dönmez, Twitter mesajında, Yavuz sondaj gemisinin, Doğu Akdeniz'de Finike-1 kuyusunda faaliyetlerine devam eden Fatih sondaj gemisini selamlama fotoğrafına yer verdi.

Yazılı Seyir Uyarı Sistemi'ne göre, Yavuz sondaj gemisi Akdeniz'de Ocak 2020'ye kadar çalışmalarına devam edecek.

Bakan Dönmez, dünkü paylaşımda, "Yavuz sondaj gemimiz yeni bir seferde. Yavuz, sondaj yapacağı Güzelyurt-1 kuyusuna doğru bayrağımızı dalgalandırarak ilerliyor. Yer altı kaynaklarımızı milletimizin hizmetine sunmak için durmayacağız. Varsa mutlaka bulacağız." ifadelerini kullanmıştı.

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Yavuz sondaj gemisi "Fatih"i selamladı
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