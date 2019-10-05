Annelerin acısını en iyi biz biliriz

Hakkâri ve çevresindeki aşiret liderleri ve kanaat önderlerinden oluşan 25 kişilik heyet iki gün önce, HDP İl binası önünde oturma eylemi yapan anneleri ziyaret etti. Aşiret liderleri, ziyaretle ilgili duygularını SABAH'la paylaştı.

Jirki aşireti liderlerinden Necmi Adıyaman: Evlatları için mücadele eden annelerin acılarını en iyi biz biliriz. Aşiret olarak yıllardan beridir terör olaylarında onlarca kardeşimiz ve evlatlarımızı şehit verdik. Halen yüzlerce akrabamız da gazidir. Bu ülke için her türlü fedakârlığı seve seve yapmaya da hazırız. Diyarbakır'da olma sebebimiz evlatları için annelerin sesine, acılarına ortak olmak ve bu onurlu 'evlat nöbeti' direnişinde her daim yanlarında olacağımızı kendilerine iletmek.

HDP önündeki eylemde 31'inci gün; aile sayısı 51 oldu

Herki aşiretinin önde gelenlerinden Mehmet Fırat: Yıllardan beri ülkemizde yaşanan terör olaylarının içinde olup bire bir şahidiyiz. Analarımızın bu haklı davasını destekliyoruz. Analar evlatlarına kavuşana kadar bütün gücümüzle desteklemeye devam edeceğiz.

Beyzade aşiretinin lideri Hakkı Töre: Dünyada bir annebabaya yapılacak en büyük kötülük onu evladından koparmak. Terör örgütü maalesef birçok gencimizi ailelerinden koparmıştır. Bu çocukları tekrar ailelerine geri verin. Onların yeri anne ve babalarının yanıdır.

Gravi aşireti liderlerinden Cüneyt Özbek: Diyarbakırlı anaların ortak çığlığının eli kanlı terör örgütü PKK'nın kaçırdığı evlatlarına olan hasreti olduğunu biliyoruz. Analarımız bunun için direniyor, teröre başkaldırıyor ve Diyarbakır'da bir destan yazıyor. Bu destana ortak olmak için tüm Türkiye olarak ayakta olmaya devam edeceğiz. Biz de Hakkârili aşiretler ve kanaat önderleri olarak yanlarındayız.

Hakkâri'nin kanaat önderlerinden Hasan Çolak: Annelerimizin acılarını yürekten paylaşıyoruz. Annelerin evlatları için verdiği bu onurlu duruş bizim için çok değerlidir. Yıllarca kimse terörün baskısından dolayı sesini yükseltemedi. Fakat gün haykırma günüdür. Gün haksızlığa karşı dik durma ve hakkını arayan annelere destek olma günüdür. Bu annelerin evlatları kandırılarak dağlarda perişan aç ve susuz bıraktılar. Bunu değil bir anne hiç bir insan evladı kabullenmez. Annelerin feryadını tüm insanlığın ses vermesi gerekiyor. Bizler annelerinizin sesine ses vermeye geldik. Bu haklı davalarının sonuna kadar yanındayız.



YÜREKLERİNDEKİ ACIYI HİSSETTİK

Kaşuran aşireti ileri geleni Mikail Ediş: Biz herhangi bir partinin veya derneğin değil Hakkari'deki tamamıyla kanaat önderlerinin sorumluluk duygularımızla hareket ederek böyle bir karar verdik. Öncelikle Diyarbakır'a gitme nedenimiz oradaki annelerimizin acısını paylaşmak. Bu annelerin acısını en iyi biz biliyoruz. Bu acıyı en çok yaşayan bizim bölgemizdir. Hakkari'deki annelerimizin selamlarını götürdük. İnanıyorum ki bu annelerin içindeki yangın Türkiye'nin dört bir yanında yankı bulacaktır. Annelerimizin yüreklerindeki acıyı ve feryadı hissettik. Bir nebze olsa annelerimizin acısına merhem olabildiysek ne mutlu bize.



STK'LARDAN DESTEK

Kastamonu, Trabzon ve Düzce'den sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar da dün ailelere destek ziyaretinde bulundu.



EYLEMDE 32. GÜN

HDP'liler çocuklarımızın nerede olduğunu biliyor

DIyarbakır'da, 51 ailenin PKK tarafından dağa kaçırılan çocuklarını geri almak amacıyla HDP İl Başkanlığı önünde yaptığı oturma eylemi 32'inci gününü doldurdu. 4 yıl önce oğlu Mehmet Gökçe İstanbul'da çalışırken kandırılarak dağa çıkarılan Salih Gökçe, "O günden sonra oğluma ulaşamadım. Asker olacaktı, zorla dağa çıkardılar. Akçakale'ye kadar gittim. Suriye'ye geçemedim, geri döndüm. Bütün annelere babalara sesleniyorum, gelin korkmayın, bir adam namusu, şerefi ve gururu için yaşıyor. Ben buradan gitmeyeceğim. Dört duvar bana dar geliyor. Ben otelde bile kalamıyorum, kendimi dışarı atıyorum. Ben hiç bir şey istemiyorum, oğlumu istiyorum. HDP'li yöneticilere sesleniyorum, çocuklarımızın nerede olduğunu biliyorsunuz. Ölü diri biz onlardan çocuğumuzu istiyoruz" dedi.