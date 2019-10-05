Ben oğlumu vatana kurban verdim

BUGÜN NELER OLDU

Önceki gün Hatay'ın Belen ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan 2 asker uğurlandı. Jandarma Uzman Çavuş Kadir Seçgin (41) memleketi Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Şenyurt beldesinde toprağa verildi. Anne Havva Seçgin, "Yavrum dik duracağım, düşmanı sevindirmeyeceğim. Ben bugün onu vatana kurban veriyorum" diyerek gözyaşı döktü.Şehit Jandarma Uzman Çavuş Bünyamin Dinç ise memleketi Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Dinç'in cenazesi, Asri Mezarlık'taki şehitlikte toprağa verildi.