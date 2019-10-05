‘CHP için PKK değil, AK Parti öteki’

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SETA Strateji Masası Araştırmacısı ve İstanbul Şehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Hüseyin Alptekin, HDP ile CHP arasındaki yakınlaşmanın CHP'de ideolojik bir savrulmaya yol açtığını belirterek, "CHP öteki olarak PKK'yı değil AK Parti'yi görüyor" dedi. Dr. Hüseyin Alptekin, Kriter dergisinin Ekim ayı sayısında verdiği röportajda, CHP-HDP yakınlaşmasına dair önemli tespitlerde bulundu. Alptekin, "İdeolojik açıdan bakarsak bir çelişki var. İki partiyi birleştiren tek şey iktidarı devirmek. Bu birliktelik CHP'yi çok savurdu. 'Büyük parti ağırlık merkezi olur HDP'yi kendine doğru çeker' şeklinde bir beklentimiz vardı. Ama böyle olmadı. Tam tersine HDP sabit kaldı. HDP'li belediye başkanları PKK marşı okutturabiliyorlar, PKK'yı çok rahat bir şekilde taltif edebiliyorlar. CHP'den bu yönde bir eleştiri gelmediği gibi, belediye başkanları PKK marşı okutturan belediye başkanlarına gidip destek verebiliyor. CHP seçmeni biraz mızmızlansa da artık kendine düşman olarak PKK'yı değil de AK Parti'yi görüyor. Dolayısıyla Kandil'den gelen oy desteği CHP'yi rahatsız etmiyor. CHP seçmeni belki de 'AK Parti'yi iktidardan indirelim, sonra biz eski CHP'ye döneriz' diye düşünüyor, ama ben CHP'nin ideolojik bir dönüşüm yaşadığı kanaatindeyim" dedi.