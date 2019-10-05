CHP lideri için mahkeme yolu ardına kadar açılmıştır

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Sağlığı, partisi ve Cumhur ittifakı ile ilgili manipülatif haberler ve iddialar sonrasında bir açıklama yapan MHP Lideri Devlet Bahçeli "Çıkar ittifakları siyasi yozlaşmayı tehlikeli boyuta taşıdı" dedi. Gündeme ilişkin yaptığı değerlendirmede CHP'ye yüklenen Bahçeli, "Özellikle CHP Genel Başkanı için dokunulmazlığın kaldırılması ve mahkeme yolu ardına kadar aralanmış ve açılmıştır" dedi. CHP-HDP işbirliği ile ilgili yazılı açıklama yapan Bahçeli, HDP ile kol kola ittifak kurmaktan çekinmeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eylem ve sözleriyle açıkça suç işlediğini dile getirip, "CHP'nin şu anda takip ettiği siyaset Türk milletinin egemenlik ve tarihsel haklarıyla temelden ve bütünüyle çatışmaktadır. Bu nedenle CHP vatana ve millete alenen karşı tavırdadır. Hiç kuşku yok ki, CHP Genel Başkanı'nın ve sözcülerinin siyasi eylem ve sözleri suç teşkil etmektedir" dedi. Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılması gerektiğini söyleyen Bahçeli, "Dokunulmazlığın kaldırılması ve mahkeme yolu ardına kadar aralanmış ve açılmıştır" dedi. MHP Lideri Bahçeli, yaptığı açıklamada Milliyetçi Hareket Partisi Başkanlık Divanı'nın da kararıyla CHPHDP ilişkilerinin incelenmesi, CHP Genel Başkanı'nın suç teşkil eden fiili ve değerlendirmelerinin analiz ve araştırılması maksadıyla 3 kişilik komisyon kurulduğunu da belirtti. ANKARA