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Etkisiz hale getirilen teröristler kırmızı ve gri listede

'de etkisiz hale getirilen iki teröristin, kırmızı listede aranan ile gri listede aranan olduğu tespit edildi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.10.2019 12:20 Güncelleme Tarihi: 5.10.2019 12:36
Etkisiz hale getirilen teröristler kırmızı ve gri listede

Tunceli'nin Pülümür ilçesi ile Bingöl sınırında dün gece düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerin İçişleri Bakanlığı tarafından 4 milyon TL ödülle kırmızı listede aranan PKK'nın sözde Erzurum eyalet komutanı olan aynı zamanda HPG'nin sözde askeri konsey üyesi 'Çiçek' kod adlı Ayten Ene ile 300 bin TL ödüllü gri listede aranan 'Dilgej' kod adlı Mehdi Kaplan oldukları belirlendi.



Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Siirt nüfusuna kayıtlı terörist Ayten Ene'nin (42) PKK'nın Türkiye'deki önemli isimleri arasında yer aldığı ve 22 yıl önce terör örgütüne katıldığı bildirildi.

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Etkisiz hale getirilen teröristler kırmızı ve gri listede
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