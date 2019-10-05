Eylem hazırlığındaki 2 terörist yakalandı

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DİYARBAKIR'DA sansasyonel eylem hazırlığında olan 2 PKK'lı terörist yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün açıklamasında, "Bağlar ilçesi Kaynartepe mahallesindeki bir metruk binada sansasyonel eylem için bomba hazırlandığının tespit edilmesinin ardından yapılan operasyonda 2 örgüt mensubu patlayıcılarla yakalanmıştır" denildi. Hakkâri kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda da 2 bölücü terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Öte yandan İçişleri Bakanlığı, eylül ayında düzenlenen operasyonlarda 92'si ölü, 37'si sağ ve yaralı, 55'i de teslim olmak üzere 184 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Teröristlerden 9'unun, sözde üst düzey yönetici olduğu bildirildi.