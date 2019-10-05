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" kamyonlu" eylem devam ediyor

'nden temizlik hizmeti veren firmanın alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle Maltepe Temizlik İşleri Müdürlüğü'de başlattığı kamyonlu eylem devam ediyor.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.10.2019 16:16 Güncelleme Tarihi: 5.10.2019 16:57
Hafriyat kamyonlu eylem devam ediyor

Alacaklarının tahsil edemediğini iddia eden firma, temizlik ihalesinin başka bir şirkete verilmesi üzerine Gülsuyu'nda bulunan Maltepe Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün giriş ve çıkışına hafriyat kamyonları parketti.

Maltepe Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde "hafriyat kamyonlu" eylem


Alandaki temizlik araçları çıkış ve giriş yapamazken protestonun alacaklar ödenene kadar süreceği belirtiliyor. 1 Ekim'de başlayan eylem bugün de devam etti. Maltepe Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün giriş ve çıkışındaki hafriyat kamyonları hala burada.



Maltepe Belediyesi konuyla ilgili henüz açıklama yapmazken giriş ve çıkışı kapatan şirketten yapılan açıklamada ise , "Belediyenin beklentisi bizim alanı terketmemiz yönünde olabilir. Fakat zemininden atölye tesislerine kadar tüm giderlerinin tarafımızdan karşılanarak kurulan alanda, sözleşme sonrası işlerimiz de bulunduğundan mevcut alanı kullanmaya devam etmekteyiz" denilmişti.

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"Hafriyat kamyonlu" eylem devam ediyor
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