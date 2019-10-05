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'da 2 askerimiz olmuştu... İşte anının görüntüleri

'da 2 askerimizin düştüğü askeri aracın uçurumdan aşağı yuvarlandığı anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde askeri aracın geri geri giderken uçuruma yuvarlandığı görülüyor.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.10.2019 15:47 Güncelleme Tarihi: 5.10.2019 15:49
Hatay'da 2 askerimiz şehit olmuştu... İşte kaza anının görüntüleri

Belen ilçesi Derekuyu mevkisinde operasyon için yola çıkan Kobra marka askeri aracın uçurumdan aşağı yuvarlandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Bir başka askeri aracın kamerasından saniye saniye kaydedilen görüntülerde, askeri araç geri manevra yaparken 150 metrelik uçuruma yuvarlandı.

2 askerin şehit olduğu üzücü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Görüntülerde, virajı dönmeye çalışan askeri aracın direksiyonu toparlamak için geri gelmeye çalışırken uçurumdan yuvarlandığı görülüyor. 2 gün önce meydana gelen kazada, Jandarma Uzman Çavuş Bünyamin Dinç ve Kadir Seçgin şehit düşerken, 5 askerde yaralanmıştı.

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Hatay'da 2 askerimiz şehit olmuştu... İşte kaza anının görüntüleri
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