Haydi bu hafta sonu Etnospor’a!

BUGÜN NELER OLDU

DünyaEtnospor Konfederasyonu'nun (DEK) düzenlediği 4. Etnospor Kültür Festivali 2'nci gününde de coşkuyla devam etti. Yarın akşama kadar sürecek festivalde bu yıl "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla azim, kararlılık ve mücadele vurgusu yapılıyor. Geleneksel sporların unutulmaması ve yaygınlaştırılması amacıyla düzenlenen festivalde ziyaretçiler; Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Filistin, Gürcistan, Kosova, Moldova, Moğolistan, Özbekistan, Pakistan, Senegal, Sudan, Tanzanya, Tunus, Ukrayna, Yemen'den oluşan 16 ülkenin geleneksel lezzetlerini deneyimleyebilecek.16 ülkeden 50'yi aşkın geleneksel lezzet, festivalin Evrensel Tatlar alanında ziyaretçilerle buluştu. Etnospor etkinlik alanında at üzerinde akrobasi gösterileri ve dans gösterileri, izlemeye gelenlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Etkinlik alanında birçok oyun ve yarışmalar yapıldı. Festivalin bugünkü programında 2. Türkiye Görme Engelliler Mangala Şampiyonası, Balıkesir'in ünlü Barana gecesi etkinliği dikkat çekiyor.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy dün festival alanını Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı ile birlikte gezdi.