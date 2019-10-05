‘HDP önünde oturuyoruz’ diye PKK ölümle tehdit ediyor

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Kaçırılan oğlunu terörün elinden alabilmek için oturma eylemi yapan ailelerden Süleyman Aydın, önceki gün kendilerini dinlemeye gelen Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Türkiye Eş Raportörlerinden Jacob Wienen'e anlattıklarını SABAH'la paylaştı. Aydın, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Türkiye Eş Raportörleri Jacob Wienen, Yoomi Renström ve Stephanie Poirel'e HDP hakkında gerçekleri açıkça anlattığını söyleyerek "Onlara HDP önünde oturduğumuz için PKK tarafından tehdit edildiğimi söyledim" dedi. 4 yıl önce terör örgütü tarafından kaçırılan 19 yaşındaki oğlu Özkan için oturma eylemine katılan Diyarbakırlı Aydın, kendilerine durumlarını soran Wienen'e ailelerin tehdit edildiğini, yollarının kesildiğini ifade ederek, "Çocuklarımızı burada (HDP'de) yatırıyorlar. Ondan sonra kırsala gönderiyorlar. Biz bir aydır buradayız. Bize diyorlar ki; 'İl başkanlığının önüne giderseniz önce çocuğunuzu öldürürüz, sonra sizi öldürürüz.' Bizim bir arkadaşımızın başına 3 kalaşnikof dayadılar. Oraya giderseniz sizi öldürürüz dediler. Bize, güvenlik güçleri sizi korumazsa, hepinizi tararız. Burası Kandil'in şubesidir diyorlar." dedi. Wienen ise, "Avrupa Konseyi heyeti olarak buradayız, biz de sizin acınızı, yakarışınızı yüreğimizde taşıyacağız ve paylaşacağız" yanıtını verdi.