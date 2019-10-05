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işçilerinin umudu araştırma komisyonu

BARIŞ SAVAŞ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.10.2019
İBB işçilerinin umudu araştırma komisyonu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden çıkartılan işçilerin 28 Ağustos'ta İBB önünde başlattığı protestoları devam ediyor. Protestolarında 38'inci gününe giren işçiler ellerindeki dövizlerle ve davul çalarak protestolarını sürdürüyor. İşten çıkartılanlar arasında bulunan Burhan Güven, "Bizim bir suçumuz yokken işten çıkarttılar. Araştırma komisyonu şu an bizim işe giriş sürecimizi inceliyor. İnanıyoruz ki buradan bizim haksızlığa uğradığımız belgelenecek ve biz de işimize geri döneceğiz" diye konuştu.
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İBB işçilerinin umudu araştırma komisyonu
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