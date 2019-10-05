İlk işi Başkan Erdoğan’ın fotoğrafını kaldırmak oldu

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanlığınca yayımlanan kararnameyle İzmir Torbalı Kaymakamlığı'ndan Mersin'in Tarsus İlçesi Kaymakamlığı'na atanan Kadir Sertel Otçu yeni koltuğuna oturur oturmaz ilk işi makam odasının duvarında Atatürk'ün yanında bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını kaldırmak oldu. Eski Kaymakam Yüksel Ünal'dan görevi alan Kaymakam Otçu'nun ilk hafta ziyaretine gelenler tarafından duvarda bulunan Erdoğan'ın fotoğrafı bir süre önce duvardan çıkartıldı ve sadece Atatürk'ün fotoğrafı kaldı. Otçu'nun önceki görev yeri Torbalı'da da Erdoğan'ın fotoğrafını asmaması dikkat çekmişti.