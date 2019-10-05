İslamofobi ile mücadele için televizyon kanalı kuruluyor

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İletışim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Türkiye-Malezya-Pakistan tarafından İslam karşıtlığı ile mücadele için İngilizce yayın yapacak ortak bir televizyon kanalı kurulacağını açıkladı. Altun, bu kararın Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ve Pakistan Başbakanı İmran Han'ın Türkiye-Malezya-Pakistan üçlü toplantısında alındığını söyledi. Prof. Dr. Altun şöyle konuştu: "İslamofobi ile mücadele çatısı altında güçlü bir medya ve iletişim merkezi ve kanalı kuracağız. Söz konusu televizyon kanalı projesi, İslamofobi ya da İslam karşıtlığı ile mücadelenin sadece bir boyutunu oluşturuyor. Bu, derinliği olan bir konu olduğu için ortak girişimler televizyon kanalıyla sınırlı kalmayacak. İslamofobik akımlara dur denilmezse bu beraberinde şiddeti ve terörü getirecektir. Televizyon kanalı projesini, İslam dünyası ile Batı dünyası arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi, ön yargıların ortadan kaldırılması için önemli bir imkan olarak görüyoruz." ANKARA