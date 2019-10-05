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’nden Silivri depremi ile ilgili açıklaması geldi! Marmara'daki fay üzerinde...

’da üst üste yaşanan depremlerden sonra Ege-Akdeniz bölgesinde de deprem yaşanmıştı. Bu depremlerin ardından pek çok vatandaş tedirgin olmuş ve konuyla ilgili araştırmalar yapmaya başlamıştı. Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Sismoloji Anabilim Dalı'nın Silivri depremi ile ilgili hazırladığı raporda çarpıcı detayları göz önüne serdi. İşte haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 5.10.2019 07:44 Güncelleme Tarihi: 5.10.2019 07:44
İstanbul Üniversitesi’nden Silivri depremi ile ilgili son dakika açıklaması geldi! Marmara'daki fay üzerinde...

Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Sismoloji Anabilim Dalı'nın hazırladığı "Silivri Depremi Ön İnceleme Raporu'nda çarpıcı detaylar ortaya çıktı. haberinin detaylarını sizler için hazırladık…

Raporda, bir depremin öncü olup olmadığının veya daha büyük bir depremi tetikleyip tetiklemeyeceğinin bilinen bir durum olmadığı da belirtilerek, "Bu nedenle toplumumuzun sosyal medyada veya farklı ortamlarda yayılan bu tür söylentilere kesinlikle itibar edilmemesi gerektiği bir kez daha önemle duyurulur." denildi.

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İstanbul Üniversitesi’nden Silivri depremi ile ilgili son dakika açıklaması geldi! Marmara'daki fay üzerinde...
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