İstanbul Üniversitesi’nden Silivri depremi ile ilgili son dakika açıklaması geldi! Marmara'daki fay üzerinde...

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Sismoloji Anabilim Dalı'nın hazırladığı "Silivri Depremi Ön İnceleme Raporu'nda çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Son dakika haberinin detaylarını sizler için hazırladık…

Raporda, bir depremin öncü olup olmadığının veya daha büyük bir depremi tetikleyip tetiklemeyeceğinin bilinen bir durum olmadığı da belirtilerek, "Bu nedenle toplumumuzun sosyal medyada veya farklı ortamlarda yayılan bu tür söylentilere kesinlikle itibar edilmemesi gerektiği bir kez daha önemle duyurulur." denildi.