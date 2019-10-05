Külliye’nin Pamuk ve Paşa’sını unutmadı

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı. Emine Erdoğan, twitter hesabından Başkan Erdoğan'la birlikte kendisine hediye edilen Pamuk adlı Ankara kedisini severken fotoğrafı paylaşarak, "Sesi olmayanlara ses olmak insanlık vazifesidir. Hayvan Hakları Yasası'nın bir an önce yürürlüğe girmesini, hayvanların tüm kötülüklere karşı korunmasını ve doğal ortamlarında ihtiyaçları gözetilerek yaşamalarını diliyorum.Hayvanlara güzel muamele insaniyet yolunda kat ettiğimiz yolun en iyi göstergesidir. Onlar bizim en masum emanetimizdir. Hep birlikte huzur içinde bir dünyada yaşamayı diliyor, #4EkimHayvanlarıKorumaGünü'nü kutluyorum" ifadesini kullandı. Pamuk'un, Emine Erdoğan'a, ATO'nun düzenlediği 2.Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'nde Pursakler Belediyesi Barınağı tarafından hediye edildiği belirtildi. Emine Erdoğan da Pamuk'u İstanbul'a götürürken Başkan Erdoğan'a göstererek sevdi. Emine Erdoğan, instagram hesabından ise Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi inşaatına sığındıktan sonra sahiplenen Paşa adlı köpeğin fotoğraflarını paylaştı ve "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bahçesini daha inşaat sürecinde kendine yuva seçen ve artık 5 yaşına gelen dostumuz Paşa'yı da bu anlamlı günde unutmadık" dedi.