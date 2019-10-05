Şehide el verdiler gönülleri fethettiler

BUGÜN NELER OLDU

MERSIN'DE organizasyon şirketi sahibi Seçil Sancaktar önderliğindeki gönüllüler, "Şehidine bir el de sen ver" sloganıyla başlattıkları kampanyayla "gönül birliği oluşturarak" şehit yakınlarına özel günlerinde maddi manevi her türlü desteği veriyorlar. Kısa zamanda vatandaşlar gelinlik ve çeyiz sandığı gibi çok sayıda hediyeyle, taksiciler ücretsiz ulaşım hizmetiyle, kuaförler saç ve makyaj desteğiyle, ev hanımları ise elleriyle yaptıkları yiyeceklerle karşılık vererek birlik ve beraberlik örneği sergiledi. Gönüllüler en son şehit polis Lütfi Can'ın düğün hazırlığı yapan oğlunun kına gecesi organizasyonunu üslendi. AA