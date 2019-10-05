Verilen sözlerin tutulması gerekiyor

BUGÜN NELER OLDU

Dışışleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Göç, İçişleri ve Vatandaşlık Komiseri Dimitris Avramopoulos, Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ve Paris'te polislere saldırı nedeniyle Ankara ziyaretini iptal eden Fransız İçişleri Bakanı Christophe Castaner'i temsil eden Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Charles Fries ile çalışma kahvaltısında bir araya geldi. AB Başkanlığında çalışma kahvaltısı sonrasında açıklama yapan Çavuşoğlu, temaslarda hem göç konusunu hem de Türkiye-AB ilişkilerini değerlendirme fırsatı bulduklarını söyledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliğin'nin göç konusunda Türkiye ile daha sağlıklı iş birliği istediğini gördüklerini belirterek, "Ama verilen sözlerin de tutulması gerekiyor" dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, konuk heyete dün kapsamlı bir bilgilendirme yaparak Türkiye'nin kaçak göç ve insan kaçakçılarıyla nasıl mücadele ettiğini anlatmıştı. ANKARA