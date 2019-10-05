Yenikapı’da Trabzon fırtınası

BUGÜN NELER OLDU

Trabzon Dernekler Federasyonu'nca İstanbul Yenikapı'da 11'incisi düzenlenen "Trabzon Tanıtım Günleri" önceki gün kapılarını açtı. İstanbullular mıhlama ve kazanda mısırın lezzetini tadarken, doyasıya horon oynadı."Trabzon'un Fethinin 558'inci Yıldönümü Kutlamaları ve 11'inci Trabzon Günleri" etkinlik programının resmi açılışı dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın da katılımıyla yapıldı. Turhan, "Ürünleri üretirken markalaşmaya önem vermek gerekiyor. İyi bir marka ile tüm dünyaya açılabilmek mümkün" dedi.Yarın akşama kadar sürecek etkinlikte yemek çadırları büyük ilgi görüyor. Ağasar Otçu Şenliği Canlandırması, yöresel halk oyunları gösterileri, kazanda mısır, penaltı yarışması, halkoyunları yarışması gibi etkinlikler de beğeniyle takip ediliyor.Geçen yıl 2 milyona yakın ziyaretçiyi ağırladıklarını belirten Trabzon Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı İsmail Şatıroğlu, "Bu yıl da tüm İstanbullular'ı bekliyoruz" dedi. Etkinlik alanını ziyaret eden Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ise "Ben Bitlisliyim, hanım Rizeli. Ama hepimiz Osmanlı torunuyuz" diye konuştu.Laz böreği, su böreği ve baklava ürünleriyle Yenikapı'ya gelen Ceyhun Akdoğan, Mihraç Şirin ve Kemal Ustaoğlu, "En lezzetli standız. Lezzet fırtınası estiriyoruz" dedi. Kayısı çekirdeği, kivi, muz bulunan döner yaptığını belirten Ersin Dağ'ın standı da büyük ilgi gördü. Üreticilerden İbrahim Bulgur, Ali Murathan ve Helim Kaya da "Bölgenin en lezzetli ürünleri tereyağı, kuymak peyniri ve telli peynir de mutlaka tadılmalı" dedi.