Başkan Erdoğan'dan Ankara'da önemli açıklamalar

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Milletimize doğruları göstermezsek yalan ve iftira dalgaları her tarafı meşgul ediyor. Fitne bayağı egemen ve fitnenin egemen olduğu yerden de ne bereket ne de hayır çıkar. Yapmamız gereken işimize bakmak.

AK PARTİ NE KADAR GÜÇLÜ OLURSA TÜRKİYE DE O KADAR GÜÇLÜ OLUR



AK Parti'ye saldıranların gayesi yerine bir başka partiye ikame etmek değil temsil ettiği değerleri tümden yıkmaktır. İçinden geçtiğimiz dönemin gerçeği şudur ki AK Parti ne kadar güçlü olursa Türkiye de o kadar güçlü olur.



Sizlerden attığınız her adımı bilinçle örtüp tartmanızı istiyorum.

Biz sıradan bir parti değiliz bu hareket bir davadır bizler dava arkadaşları olarak bir aradayız.

CUMHUR İTTİFAKI BELEDİYE MECLİSİNİ AÇIK ARA YÖNETİYOR

Neyi değiştiriyorsun? Bu millet yüzde 51 buçukla bu yeni sistemi onaylamış. Bu seçimlerin en çok tartışılan yerleri Ankara ve İstanbul'du.

Cumhur ittifakı İstanbul'da da Ankara'da da belediye meclisini açık ara yönetiyor. Bunu gündemde tutmamız gerekiyor.

ORTADA ASLA BİR BAŞARISIZLIK YOK BUNU MİLLETİMİZE ANLATACAĞIZ Ortada asla bir başarısızlık telafi edilemeyecek bir yıkım olmadığını önce kendimize sonra da milletimize anlatacağız. Türkiye gelecek yarım asrın belirleyicisi olacak. Eski Türkiye'yi diledikleri gibi hırpalamayı alışkanlık haline getirenler hala aynı hevesteler. Saldırılar milletimizi yıkamadı ama yordu. Ne vesayetçilere ne terör örgütlerine eyvallah etmedik.





Birlik, dirlik ve kardeşlik için yeniden yollara düşme vaktidir. Birileri sürekli yalanları ile bu iklimi zehirlemeye çalışsa da kendilerini mecbur kalmadıkça muhatap almadık, almayacağız. Saldırılara en büyük cevabın icraatlarımız olduğunu biliyoruz.

ABD İLE GÜVENLİ BÖLGE ANLAŞMASI

Birileri çıkmış televizyonlarda neymiş 'Güvenli bölgeyi ABD kendisi planlamış, güvenli bölge olayının Erdoğan ile bir ilgisi yokmuş' diyorlar. Bunlar geçmişi okumaktan aciz insanlar. Bunlara da televizyonda bu imkanı veriyorlar. Bir kere sayın Obama döneminde nerelerin güvenli bölge olabileceğini söyleyen şahsım.

TRUMP'IN YANINDAKİLER TALİMATI UYGULAMADI



Ne yazık ki PKK PYD, YPG gibi terör örgütleri buralarda cirit atıyorlar. Trump Fırat'ın doğusundan çekilmeyi gündeme getirdi ama yanındakiler talimata uymuş değil.

Başkan Erdoğan'dan Ankara'da önemli açıklamalar