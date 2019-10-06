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Başpehlivan

MUSTAFA KAYA
MUSTAFA KAYA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.10.2019
Başpehlivan İsmail Balaban
Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla azim, kararlılık ve mücadele vurgusuyla Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen festivalin üçüncü günü sona erdi. 3'üncü Fetih Yağlı Güreşleri'nin gerçekleştirildiği organizasyonda 40'ı başpehlivan olmak üzere 300 güreşçi mücadele etti. Yapılan güreşlerin ardından İsmail Balaban başpehlivanlığı kazandı. Semih Turgut'un ikinci olduğu organizasyonu Cengizhan Şimşek ve İsmail Erkal üçüncü tamamladı. Kazanan güreşçilere ödüllerini Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan verdi. Festival, bugün yapılacak etkinliklerle sona erecek.
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Başpehlivan İsmail Balaban
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