Belki bugün belki yarın kadar yakın

ürkiye

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'daki 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. İşte Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları:AKParti'nin kendisine sağladığı gücü millete tepeden bakmak, milleti hiçe saymak, sadece şahsi çıkarlarını korumak için kullanan zihniyetin partimizin çatısı altında yeri yoktur. Bizim de kimliksiz, kişiliksiz, köksüz, hazan yaprakları gibi rüzgarın önünde sürüklenmemizi bekliyorlar ama buna fırsat vermeyeceğiz. Şu an itibarıyla 10 milyon 500 bine varan üye sayısına sahibiz. Bu hiçbir partide yok. Bu, partimize olan sevdanın, partimize olan mensubiyet duygusunun ne denli ileride olduğunu gösteriyor. Biz bu ülkenin dünüydük, biz bu ülkenin bugünüyüz, biz bu ülkenin inşallah yarını da olacağız. AK Parti'yi millet kurdu. AK Parti milletin partisi, milletin hizmetkarı. Gelecekte de bu vasfıyla milletin gönlündeki yeri koruyacak, inşallah bir kez daha bunu ispat edecektir. Adalet duygumuza, vicdanımıza, ahlakımıza, dirayetimize, ülkemize, hizmet aşkımıza sahip çıktığımız sürece hiç kimse milletimizle aramıza giremez.Cumhurbaşkanının seçilme oranının yüzde 50'den yüzde 40'a düşürülmesiyle ilgili ne düşüncemiz ne niyetimiz ne planımız ne de çabamız söz konusudur. Bu tür atıfta bulunanlar aynaya baksınlar. Biz bir şeyi kayda geçirdiğimiz zaman o iş bitmiştir. Bu bir borç gibidir. Kime, millete. Yüzde 50 seçilme yeterliliği yeni sistemin adeta omurgasıdır. Ve bu iş bitmiştir. Biz öyle bir akitleştik ki öyle bir vahitleştik ki bizim bu vaadimiz kayda girmiştir. Türkiye'de bir daha hiç kimsenin küçük bir azınlığa veya vesayete dayanarak millete zulüm etmemesi için bu oranı korumanın gerekli olduğuna inanıyoruz. Gelecek nesillere bırakacağımız en önemli miraslardan biri Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'dir. CHP buradan kendine bir şey çıkarmaya gayret ediyor. Sana buradan bir şey çıkmaz. Buradan sana kemik de düşmez. Milletin talep ve tercihlerinin ülke yönetimine en güçlü şekilde yansımasının yolu cumhurbaşkanının seçmenlerin yarıdan fazlasının bir oyu ile seçilmesinden geçiyor. Bu yapıldı mı? Yapıldı. Bu iş bitmiştir. Bu tartışmayı bir daha açılmamak üzere kapatıyoruz.Fırat'ın doğusuyla ilgili muhataplarımıza her türlü ikazı yaptık. Yeteri kadar da sabırla davrandık. Kara devriyesiymiş, hava devriyesiymiş bütün bunların hepsi hikaye. Amacımız Fırat'ın doğusunu barış pınarlarıyla sulamaktır. Fırat'ın doğusuna harekatla ilgili hazırlıklarımızı yaptık, harekat planlarımızı tamamladık, gereken talimatları verdik. Kararı verilen ve süreci başlamış olan barış pınarlarının önünü açma vakti belki bugün, belki yarın denebilecek kadar yakındır. Hem karadan hem havadan bu harekatı yürüteceğiz. Hem kendi güvenliğimiz hem ülkemizdeki Suriyeli kardeşlerimizin bir an önce evlerine dönebilmeleri için bu harekatı yapmaya ve başarıya ulaştırmaya mecburuz. Sorunu kaynağında çözeceğiz. Hiç kimsenin bunun için Türkiye'yi suçlamaya hakkı yoktur. Ülkemizi terör örgütünden uzak tutmak için sürekli yüzümüze gülen, diplomatik söz oyunlarıyla oyalayanlara diyoruz ki "Artık sözün bittiği yerdeyiz. Bu konuda da kararlıyız, kararlılığımızı da sürdüreceğiz. Kararlılığımızdan asla taviz vermeyeceğiz. Ne kadar güçlü eserse essin kendimizi bu yıkıcı rüzgarın akışına bırakmayacağız.Türkiye'nin güvenli bölge politikası Suriye halkının evlerine dönüşü konusundaki en makul ve insani yol. Bu bölgede 2 milyon kişiyi iskan etmeyi planlıyoruz. Bunun projesini BM Genel Kurulu'nda, ikili yaptığımız görüşmelerde liderlere kitapçık halinde teslim ettim. Türkiye sınırları dibindeki terör oluşumlarına asla göz yummayacak. Sayısız defa müttefiklerimiz başta olmak üzere tüm dünyaya ilan ettik ancak sürekli oyalanmaya çalışıldık. Biz de kendi göbeğimizi kendimiz kesmeye karar verdik. Bir taraftan Irak tarafından 30 bin civarında TIR'ı Suriye'ye sokacaksınız; terör örgütlerine silah, araç-gereç teslim edeceksiniz ondan sonra da 'Biz sizinle stratejik ortağız diyeceksiniz.' Kusura bakmayın bunu yutmayız.BaşkanErdoğan konuşmasında adını kullanarak bürokraside işlerini yaptırmaya çalışanlara da tepki göstererek "Hiç kimsenin üstlendiği sorumluluğun yerine getirmeyip şahsıma havale etme kolaycılığına da hakkı yok. Bu bizi üzüyor. 'Beyefendi böyle istedi, 'böyle talimat verdi' diyorlar. Bizim haberimiz yok. Milletime duyuruyorum: Bu fırsatçılıktır, izin vermeyeceğiz. Hep birlikte işimizi yapacak, sorumlulukları üstleneceğiz.BaşkanErdoğan eski başbakan yardımcısı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu'nun oğlu ile çektirdiği fotoğrafı 'Anlaşıldı' mesajıyla Instagram hesabından paylaştı.Kampa Parti MKYK üyeleri, Merkez Disiplin Kurulu üyeleri, Kadın ve Gençlik Kolları MYK üyeleri ve partililer katıldı.Otelin etrafında geniş güvenlik önlemleri alındı. Bazı partililer kampa çocuklarıyla geldi. Katılımcılara, Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma dağıtıldı.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yeni sistem ile ilgili yürütülen çalışmalara dair sunum yaptı. Ayrıca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da kendi alanlarıyla ilgili sunumlarını yaptı., kendi iddiasıyla bu ülkenin en eski partisinin, siyaset üretemediği için iradesini terör örgütlerinin güdümündeki yapılara teslim edişinin trajik hikayesini seyrediyor CHP, ülkemize sığınan Suriyeli mültecilere karşı bir nefret politikasının en başta gelen aktörlerindendir. Akşam başka, sabah başka ifadelerle de kendini kotarmaya çalışıyor. Üstelik bunların terör örgütünün işgal ettiği yerlerdeki demografiyi değiştirme başta olmak üzere insanlık suçlarına karşı hiçbir itirazlarını da duymadık. Buna karşılık Türkiye'nin, Suriyelileri evlerine kavuşturmayı amaçlayan adımlarına da şiddetle karşı çıkarak, rejimle ve terör örgütleriyle aynı çizgiye gelmekten çekinmiyorlar. Mazlumların iskanı ile ilgili projemizden rahatsız oldukları da anlaşılıyor. Lafa gelince Suriye'nin toprak bütünlüğünden ve siyasi birliğinden söz edenlerin, fiiliyatta ise tek dertleri zalim rejimin ve bölücü terör örgütünün borazanlığını yapmaktan ibarettir. İşte böyle sorunlu bir zihniyetle karşı karşıyayız.İttifakı çatısında MHP ile çalışmalarımızı memnuniyet verici şekilde sürdürdürüyoruz. Çok daha kapsamlı ve yakın olarak çalışmayı sürdüreceğiz. Bu vesileyle Sayın Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerimizi şahsım katında partim adına iletmek istiyorum.Yeni hükümet sisteminin ilk bir yıllık uygulamaları ışığında eksikliklerin ve aksaklıkların belirlenmesine yönelik kapsamlı çalışmayapılıyor. Bu çalışma yaşanan sorunların tamamının sistemden değil uygulamadan kaynaklandığını gösteriyor. Eğer eleştirileriniz varsa, bazı eksiklikler tespit ediyorsanız bunu Parlamentoda grubumuza, Cumhurbaşkanlığında Cumhurbaşkanı Yardımcılığına bildirirsiniz. Ve biz de değerlendirmesini yapar, eksikliklerini de giderir, daha güçlü yolumuza devam ederiz. Olay bu kadar basittir. Eski sistemin refleksleriyle yeni sistemin işletilmeye çalışılması kaçınılmaz olarak birtakım sıkıntılara yol açıyor. Bunu da zamanla aşacağımızdan şüphe duymuyorum. Cumhurbaşkanı yardımcımızın yürüttüğü çalışmaların sonuçlarını ilk fırsatta kamuoyu ile paylaşacağız.Yeni yasama döneminde Meclis'imizden en büyük beklentimiz yargı reformu çerçevesinde hazırlanan kanun tekliflerini sonuçlandırmaktır. Amacımız böylesine önemli bir konunun komisyonlardan ve Genel Kurul'dan mümkün olan en geniş uzlaşmayla geçmesidir. Çocukların anne babaya tesliminin icra ve iflas sisteminin dışına çıkartılması konusu da ikinci pakette yer alıyor. Yoksulluk nafakası ile ilgili tartışmaları sona erdirmeye yönelik düzenleme de ikinci pakette yer alacak başlıklardan biri. Şimdi reform belgesi çerçevesindeki ikinci paketin hazırlıkları yapılıyor. Bu kapsamda idarelerin taraf olduğu bazı uyuşmazlıklarla ilgili zorunlu sulh yolu için müstakil bir düzenleme öngörülüyor. Kamuoyunda yürekleri dağlayan görüntülere yol açan çocukların anne babaya tesliminin icra ve iflas sisteminin dışına çıkartılması konusu da ikinci pakette yer alıyor.BAŞKAN Erdoğan, AK Parti 29'uncu İstişare ve Değerlendirme Toplantısı sırasında İnstagram hesabından bir fotoğraf paylaştı. Erdoğan, paylaşımında, "Milletimiz için, durmadan, yorulmadan, gece-gündüz çalışmaya devam... Birlik, dirlik ve kardeşlik için yeniden yollara düşme vakti!" ifadelerine yer verdi.