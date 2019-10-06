Bu bayrağı 3-5 çapulcuya teslim etmeyiz

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Diyarbakır'daki HDP il binası önünde HDP-PKK işbirliğiyle dağa kaçırılan evlatları için eylem yapan ailelerin sayısı 53'e yükseldi. 2017'de kızları Sümeyye Yenilmez dağa kaçırılan Süheyla ve Maşallah Yenilmez çifti ile 2017'de 25 yaşındaki oğulları Mesut Yıldırım Diyarbakır'dan dağa götürülen Menfiye Yıldırım dün eyleme katıldı.Mesut Yıldırım'ın en büyük oğlu olduğunu söyleyen Menfiye Yıldırım, "Diyarbakır'da çalışıyordu, eve ekmek getiriyordu. Eşim birçok kez HDP'ye geldi. 'Bilmiyoruz' dediler. Babası çok hasta. Oğlumu kimler götürdüyse, onlardan geri getirmelerini istiyorum" dedi.Kızının Bitlis'te 2017'te üniversite ikinci sınıfta okurken kandırılarak dağa kaçırıldığını anlatan Süheyla Yenilmez "Kızıma iki gün ulaşamadık. Sonra araştırdık, öğrendik ki dağa kaçırmışlar. Kızım okulunu çok seviyordu, okumak istiyordu. Kandırarak kaçırdılar. Kızımın gelmesini istiyorum. Diğer anne ve babalar da gelsin burada otursun çocuklarını istesinler" dedi. Baba Maşallah Yenilmez ise "Kızım üniversitedeyken HDP'lilerin derneğine götürülmüş. Onu kaçıran HDP'dir. HDP'li milletvekilleri kendi çocuklarını özel okullarda, kolejlerde, Avrupa'da, ABD'de okutuyorlar. Fakir fukaranın çocuklarını da kandırıp, dağa götürüyorlar. HDP olmazsa çocuğumu kim PKK'ya götürecek? HDP aracılık yapmazsa kim götürecek? Derneğe götürüyorlar. Çocukların kafasını yıkayıp, kaçırıyorlar" diye konuştu.Kanser hastası olmasına rağmen, 11 aydır kayıp olan 17 yaşındaki oğlu Mustafa Biçer için 33 gündür eylemi sürdüren annelerden Ayşegül-Rauf Biçer çifti ise "Evlatlarımızı kurtaramazsak bile bundan sonra gençlerin gitmesine engel olabiliriz. Yeter artık. HDP'nin Kürtler üstünde oynadığı bu oyuna bir son vermeye geldik. Bir Kürt olarak Kürdistanı kesinlikle kabul etmiyorum. Ben Türkiye'de yaşıyorum, bayrağım yukarıda dalgalanıyorsa, altında yaşıyorsam ona ihanet etmeyeceğim. Allah'ın izniyle oğlum da geri dönecek Türk askeri olacak. Ben onlara evladımı bırakmam. Üç dört çapulcuya, biz bu sancağı teslim etmeyeceğiz" dedi.