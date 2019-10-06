BUGÜN NELER OLDU

HDP merkez yönetim kurulu ve Selahattin Demirtaş'ın çağrısı üzerine 6-7 Ekim 2014'te Ayn El Arap'ta (Kobani) düzenlenenen sokak eylemleri sorasında ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtırken katledilen Yasin Börü, Hasan Gökguz, Hüseyin Dakak, Riyad Güneş ve Turan Yavaş'ın yakınlarının acıları hala taze. Katliamın 5'inci yıldönümünde oğlu Yasin'in mezarı başına giden baba Fikri Börü "Oğlum ve arkadaşları vahşice katledildi. Küçük kardeşi onu hiç görmedi, şimdi fotoğrafına bakıp 'Yasin ağabey mezarda' diyor. Allah, bize bu acıyı yaşatanlara, hakkımızı yanlarına bırakmasın. Yasin şu an sağ olsaydı 21 yaşındaydı, belki de üniversitede olacaktı. Hayalleri yarım kaldı. PKK, HDP artık gençleri kullanmasın, çocukların hayalleriyle oynamasın" dedi.Oğlu Hasan Gökguz'un mezarı başına giden baba Mehmet Gökguz ise "Biz onlara ne yaptık da bize bunları yaşattılar? Bu çocukların günahı neydi? Biz de Kürdüz ama bu memleketin evlatlarıyız. Ne hakları vardı bizi bu hale düşürmeye?" Bunlar Kürtlerin düşmanı. Ülkeye faydası olmasın diye doktor, mühendis ve öğretmen olacak çocukları kaçırıyorlar. HDP Kürtleri aldatıyor. HDP, PYD ve PKK arasında hiçbir fark yok. Bunların davası insanları katletmek. Kandil ne ise Diyarbakırda'ki HDP binası da aynı. HDP, 'piknik' adı altında gençlerin beyinlerini yıkayıp Kandil'e gönderiyor. Ellerine silah verilip kardeşlerini öldürmeleri isteniyor. HDP çocuklarımızı dağa gönderiyor, kardeşi kardeşe öldürtüyorlar. Herkes çocuğuna sahip çıksın. HDP önünde oturan anneleri gördükçe içimiz yanıyor. Onlar istemedi ama çocuklarını kandırıp, götürdüler. Polis de asker de bizim evladımız. Hepimiz kardeşiz. Bu memleket hepimizin." dedi.Katledilen Turan Yavaş'ın kardeşi Kenan Yavaş ise HDP'nin yaptığı açıklama ile o gün insanların sokağa çağrıldığını belirterek "Sokağa çıkanlar dindar kişilere canice saldırdı, birçok kişiyi katlettiler. Ben de ağabeyimle Kurban Bayramı'nda fakirlere et dağıtmak için çalışıyorduk. Olaylar başladığında ben eve geldim. Elimdeki etleri dağıtamadım. Ağabeyim ise kurban eti dağıtıyordu. Ağabeyim sakallı olduğu için arkadan vuruluyor. Onu hastaneye götüren bir kişi, onun telefonundan aradı, ağabeyimin vurulduğunu, hastaneye götürdüklerini söyledi. O kişi tekrar aradığında ağabeyimin öldüğünü söyledi." şeklinde konuştu. Ağabeyini kaybettikten 2 yıl sonra annesinin de vefat ettiğini belirten Yavaş, ağabeyinin eşi ve iki çocuğuna baktığını anlattı.