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’nin kampında ‘canlı yayın’ krizi

EVRİN GÜVENDİK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.10.2019
CHP’nin kampında ‘canlı yayın’ krizi
CHP'nin Bolu Abant'ta yapılan 2. Milletvekili Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'nın ilk gününde 'canlı yayın' krizi yaşandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması, AK Parti'nin kampında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı konuşma ile aynı saate denk geldi. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının 2-3 dakikasını canlı olarak yayınlayan televizyon kanalları, Erdoğan'ın konuşmasının başlaması üzerine bu kez Erdoğan'ı canlı yayınlamaya başladı. Bunun üzerine CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel canlı yayın yapılmadığı konusunda Kılıçdaroğlu'nu bir yazı göndererek uyardı. Kılıçdaroğlu ise konuşmasını yarıda kesip öğleden sonra tekrar konuşma yapacağını belirterek kürsüden indi.
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CHP’nin kampında ‘canlı yayın’ krizi
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