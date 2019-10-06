Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Harekat böyle bekliyorlar: ÖSO Özel Kuvvetleri'nin tatbikatı gerçeği aratmadı

Harekat böyle bekliyorlar: 'nin tatbikatı gerçeği aratmadı

Suriye’de ve harekatlarında görev alan unsurlarından , Fırat’ın doğusuna düzenlenecek harekat için ’den emir bekliyor. Hamza Tümeni askerleri, gerçek mermilerin kullanıldığı zorlu savaş tatbikatlarıyla harekata hazırlanıyor.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.10.2019 18:22

Türkiye'nin sınır güvenliğini tehdit eden terör örgütlerine karşı başlatılan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı'nda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanında yer alan Özgür Suriye Ordusu Askerleri, son bir haftadır her gün tatbikat yapıyor. Milli Ordu'nun kurulmasının ardından ÖSO bileşeni gruplar, sıklıkla düzenledikleri tatbikatlarla olası bir harekata askerlerini hazır hale getiriyor. ÖSO'nun Özel Kuvvetleri olarak bilinen Hamza Tümeni askerleri, Raco Dağı'nda bulunan tatbikat merkezinde düzenli olarak tatbikat gerçekleştiriyor. 45 günlük zorlu eğitimlerle cephede görev almak için hazır hale gelen askerler, gerçek mermilerin kullanıldığı tatbikatta, senaryo gereği YPG ve rejim bayrağı bulunan siperlere operasyon düzenliyor. Askerler yakın dövüş, göğüs göğse muharebe ve meskun mahal eğitimleri de alıyor. ÖSO komutanları, askerlerinin Fırat'ın doğusu için hazır olduğunu, Türkiye'den emir beklediklerini söylüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Harekat böyle bekliyorlar: ÖSO Özel Kuvvetleri'nin tatbikatı gerçeği aratmadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN